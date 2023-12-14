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Giriş Tarihi: 14.12.2023

Ortada ‘dev’ hüsran

UĞUR ÇEM
Ortada ‘dev’ hüsran
Kopenhag'a yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda eden sarı-kırmızılı takım, orta karnesinde adeta yerle bir oldu. Kopenhag'da 49 orta denemesinde sadece 12 isabet sağlayan Aslan, organizasyon genelinde bu alandaki performansıyla da hayal kırıklığı yarattı. Galatasaray'da oyuncular, 135 ortada arkadaşlarını yalnızca 33 kez bulurken 102'sinde karavana attı. Temsilcimiz bu değerle, maç başına 17 başarısız denemesiyle Şampiyonlar Ligi'nin en kötü takımı oldu. Koşu karnesinde ise 6 karşılaşmada toplam 681.2 km mesafe kat eden G.Saray; Bayern Münih (697.09 km), Manchester United (697.63 km) ve Kopenhag'a (766.6 km) diş geçiremedi ve bu istatistikte grubunun sonuncusu oldu.

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Ortada ‘dev’ hüsran
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