Ortada ‘dev’ hüsran

Kopenhag'a yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda eden sarı-kırmızılı takım, orta karnesinde adeta yerle bir oldu. Kopenhag'da49 orta denemesinde sadece 12isabet sağlayan Aslan, organizasyon genelinde bu alandaki performansıyla da hayal kırıklığı yarattı. Galatasaray'da oyuncular, 135 ortada arkadaşlarını yalnızca 33 kez bulurken 102'sinde karavana attı. Temsilcimiz bu değerle, maç başına 17 başarısız denemesiyle Şampiyonlar Ligi'nin en kötü takımı oldu. Koşu karnesinde ise 6 karşılaşmadatoplam 681.2 km mesafekat eden G.Saray; Bayern Münih (697.09 km), Manchester United (697.63 km) ve Kopenhag'a (766.6 km) diş geçiremedi ve bu istatistikte grubunun sonuncusu oldu.