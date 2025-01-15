Osimhen bereketi

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, 13 gol-6 asistle beklentileri boşa çıkarmadı. Bonservisi Napoli'de olan Osimhen, Avrupa kulüpleri tarafından yakından takip ediliyor. Nijeryalı golcü sayesinde Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün ve Gabriel Sara da piyasa yaptı. Osimhen'in Türkiye'deki maçlarını yerinde izleyen Avrupalı scoutlar, Galatasaray'ın diğer yıldızlarını raporlamaya başladı. İngiltere'den Nottingham Forest, Barış Alper'le ilgileniyor. Sara'yı Premier Lig kulüpleri transfer listesine aldı. Yunus da Avrupa'daki birçok takımın dikkatini çekti. Osimhen, Galatasaray'a gelişiyle hem İcardi'nin yokluğunu aratmadı hem de takım arkadaşlarını üst seviyeye taşıdı. Sarı-kırmızı renklere gönül verenlerin yeni sevgilisi olan başarılı forvet, maçlarda seremoniye birden fazla minik çocukla çıkıyor ve gördüğü ilgiyi karşılıksız bırakmıyor.





YABANCI VAR BU HAFTA BAŞLIYOR

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, yabancı VAR uygulaması ile ilgili çalışmalarını sonlandırma aşamasına geldi. Süper Lig'de bu hafta oynanacak olan karşılaşmaların hepsinde yabancı VAR hakeminin görev yapması bekleniyor. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu da hazırlıkların bitme aşamasında olduğunu açıkladı. Hakemlerin Portekizli, Hollandalı, Danimarkalı ve İtalyan olacağı öğrenildi. 20. hafta, cuma günü saat 20.00'de Hatayspor-Galatasaray müsabakasıyla başlayacak.