Osimhen gerçeği!

sezon için kiralanan Victor Osimhen, G.Saray'a öyle iyi bir uyum sağladı ki Nijeryalı oyuncunun astronomik bonservis bedelinin bile ödenip alınması tartışılmaya başlandı.Serbest kalma bedelinin altına bu işi bitirmek isteyen İngilizler bastırırken, İngiliz ve İtalyan medyası, G.Saray'ın 50 milyon Euro ile masaya oturacağını iddia ediyor. Bu haberler dün başkan Dursun Özbek'e de yöneltildi.Yeni yapılanma için süreleri olduğunun da altını çizen Özbek, şu sözlerle Osimhen için devre arası yapılacağı iddia edilen görüşmelere açıklık getirdi:"Futbol takımımız başarılı bir sezon geçiriyor.Osimhen çok önemli bir oyuncu. Türkiye'de taraftarımıza onu seyrettirdiğimiz için biz çok gururluyuz. G.Saray'ın bundan sonraki yapılanması için süremiz var.Başarıya giden her yolda Galatasaray zaten vardır."Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, isim ve forma sponsorluğu için Fuzul Tasarruf Finansman ile anlaştı. Dün yapılan imza törenine Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, başkan yardımcısı Mehmet Cibara ve Fuzul Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Furkan Akbal katıldı.