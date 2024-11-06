Osimhen gerçeği!

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sezon için kiralanan Victor Osimhen, G.Saray'a öyle iyi bir uyum sağladı ki Nijeryalı oyuncunun astronomik bonservis bedelinin bile ödenip alınması tartışılmaya başlandı. Napoli, kadrosunda düşünmediği ancak Chelsea ile sıkı pazarlık halinde olduğu golcü için 75 milyon Euro istiyor.
Serbest kalma bedelinin altına bu işi bitirmek isteyen İngilizler bastırırken, İngiliz ve İtalyan medyası, G.Saray'ın 50 milyon Euro ile masaya oturacağını iddia ediyor. Bu haberler dün başkan Dursun Özbek'e de yöneltildi. 25 yaşındaki yıldız santrforun performansından çok memnun olduklarını söyleyen Özbek, bu tarz transfer hamlelerinin şu anda gündemde olmadığını ve tamamen takımın başarılı gidişatına odaklandıklarını söyledi.
Yeni yapılanma için süreleri olduğunun da altını çizen Özbek, şu sözlerle Osimhen için devre arası yapılacağı iddia edilen görüşmelere açıklık getirdi:
TARAFTARI VE CAMİAYI MEMNUN EDECEĞİZ
"Futbol takımımız başarılı bir sezon geçiriyor. Osimhen bu sezon bizim oyuncumuz. Performansı da gayet yerinde.
Osimhen çok önemli bir oyuncu. Türkiye'de taraftarımıza onu seyrettirdiğimiz için biz çok gururluyuz. G.Saray'ın bundan sonraki yapılanması için süremiz var. O zaman, zamanı gelince bakacağız. Amacımız taraftarlarımızı ve camiamızı memnun etmek. Başarı odaklı olduğumuzu kimsenin unutmamasını istiyorum.
Başarıya giden her yolda Galatasaray zaten vardır."
Aslan'a yeni sponsor
GALATASARAY
Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, isim ve forma sponsorluğu için Fuzul Tasarruf Finansman ile anlaştı. Dün yapılan imza törenine Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, başkan yardımcısı Mehmet Cibara ve Fuzul Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Furkan Akbal katıldı.