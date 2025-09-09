Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri Osimhen için en krıtik gün!
Giriş Tarihi: 9.9.2025

SOL ayak bileğine darbe alan, kaval kemiğinde morluk oluşan ve ağrıları olan Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen için Nijerya'ya özel uçak gönderildi. İstanbul'a gelir gelmez MR'ı çekilen Osimhen'in durumu bugün netlik kazanacak. 26 yaşındaki Nijeryalı forvet, ligde oynanacak Eyüpspor maçında kesin yok. Şampiyonlar Ligi'ndeki Frankfurt müsabakasında sahada olup olmayacağı ise belirsizliğini koruyor. Bu arada Galatasaray dünü izinli geçirdi. Sarıkırmızılı takım, bugün Eyüpspor maçı hazırlıklarına başlayacak.
