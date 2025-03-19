Osimhen için forma planı

Bu sezon takımı şampiyonluğa doğru götüren bir numaralı isim olan Victor Osimhen'in gelecek sezonki durumu için yönetim de harıl harıl çalışıyor.Başkan Özbek ve ekibinin yeni sezondan itibaren geçerli olmak üzere yeni bir forma sponsorluğuna imza atacağı ve buradan da 5 sezon için en az 50 milyon Euro beklediği öğrenildi.