Osimhen için Fransa’dan şok haber!

Galatasaray'da bu sezon çifte kupanın kazanılmasında başrol oynayan ve yönetimin bonservisini almak için yoğun çaba harcadığı Victor Osimhen için kötü haber Fransa'dan geldi. Foot Mercato'da yer alan habere göre, Nijeryalı yıldızın yeni durağı Suudi Arabistan olabilir. Fransızlar, Neymar'ın eski takımı Al-Hilal'in, 26 yaşındaki oyuncuyla görüşme yaptığını yazdı.Bu arada teklifin 3 yıl için 135 milyon Euro olduğu iddia edildi. Galatasaray'da 40 maçta 36 gol, 8 asistlik performans sergileyen Victor Osimhen, Jardel'in gol rekorunu kırıp Türkiye'de en çok gol atan yabancı futbolcu ünvanını almıştı.