Osimhen’e 2 milyon euro’luk reklam

ÇAĞDAŞ HALICI
Sarı-kırmızılı kulübün forma sponsoru Pasifik Holding'e ait Next Level projesinin Kemerburgaz'da yapacağı gayrimenkulun lansmanında Başkan Dursun Özbek, yöneticiler, teknik direktör Okan Buruk ve oyuncular da yer aldı. Özbek, yaptığı açıklamada Osimhen'in sözleşmesinde yer alan reklam filminin Next Level şirketi ile olacağını açıklarken, "Victor Osimhen ve Pasifik Holding, Next Level projeleri için reklam filmi çekecekler. Onun transferi için de zaten sözleşmemizde yazdığı gibi, 2 milyon Euro civarında bir katkıları olacak" duyurusunu yaptı.
