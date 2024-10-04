Osimhen’i arıyoruz!

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçtan sonra ilginç açıklamalar yaptı. "Sahanın en iyisi Yunus'tu. Onunla beraber daha çok ürettik" diyen tecrübeli çalıştırıcı şunları söyledi: Uzaktan şutla, duran topla çözebilirdik. Hiçbiriyle 3. golü bulamadık. Hakem de müsaade etti. Bu kadar önemli kadrodan beklentinin yüksek olması normal. Bize yakışmayan bir sonuç oldu. Skoru korumamız gerekiyordu hem de atmamız lazımdı. İyi bir kadromuz var. Eksikler olabiliyor.İcardi de rahat gezip etkili olabiliyor. Giren oyunculardan beklentim daha fazlaydı."KASIMPAŞA maçında hakemlere yönelik sözleri sonrasında PFDK'ya sevk edilen teknik direktör Okan Buruk para cezası aldı. Men cezası çıkmayan tecrübeli çalıştırıcının yanı sıra sevk edilen Batshuayi'ye de 117 bin TL para cezası geldi.