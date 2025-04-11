Osimhen’i taraftar alacak!

Galatasaray, Victor Osimhen'in transferi konusunda hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor. Nijeryalı yıldızı sezon sonunda bonservisi ile kadrosuna katmak isteyen G.Saray, 66 milyon Euro'luk satın alma hakkına sahip. Bu sezonun başında 9 milyon Euro'ya kiralanan oyuncu için Aslan'ın rakipleri ise Avrupa'nın dev ekipleri. Aralarında Chelsea, Manchester United, Juventus'un da bulunduğu çok sayıda takım Osimhen için nabız yokluyor. Sarı-kırmızılı yönetim ise oyuncuyu kadrosunda tutmak için maddi hazırlıklarını yaparken, taraftarı da bu transfere ortak edeceği bir projeyi hayata geçirmek için geri sayıma başladı...

YENİ AYRICALIKLAR ÜYELERİ BEKLİYOR

Yapay zekâ destekli yeni mobil uygulaması sezon sonuna kadar tanıtılıp hayata geçirilecek. Farklı üyelikleri barındıran uygulamada 2 bin 500 TL'lik premium üyelik ile birlikte kulübe de dev bir gelir kapısı açılacak. Bu üyeliğe sahip olanlara; özel jestlerden, antrenman izlemeye, futbolcularla tanışmaya kadar birçok ayrıcalık sunulacak. Galatasaray, uygulama ile ilk etapta 500 bin premium üyeye ulaşmayı hedefliyor. Osimhen transferi için ciddi bir kaynak oluşturacak olan projeden gelecek parayla birlikte oyuncu için yapılacak 3 taksitli anlaşmanın ilk bölümünün karşılanacağı düşünülüyor.



G.SARAY NAPOLİ İLE MASAYA OTURDU

Aslan, Osimhen'in transferi için Napoli'nin yöneticileri ile resmi görüşmelere başladı. G.Saray, oyuncuyu transfer etmek istediğini hem 26 yaşındaki yıldızın yetkililerine hem de Napoli idarecilerine sözlü olarak geçtiğimiz ay iletti. Sonrasında İtalyan kulübü ile masaya oturan sarı-kırmızılılar, "Biz belirlenen satın alma bedelini ödemeye hazırız. Siz de diğer kulüplerle görüşürken bunu dikkate alın. Osimhen'in bize olumlu dönüş yapması durumunda, bonservisini alacağız" sözleriyle transferin de önünü açtı.

KAFASINI KULLANIYOR

GALATASARAY'IN gol silahı Osimhen, ligde 20 golle krallık yarışında zirvede yer alırken, kafa golleri ile de fark yaratıyor. Nijeryalı yıldız şimdiye kadar 6 kez kafa vuruşu ile ağları bulurken kariyerinde 7 kafa golüne 2021- 22 ve 2022-23 sezonlarında Napoli ile Serie A'da ulaşmıştı.