Osimhen’in yerine 3 aday!

Milli maçta sol ayak bileğine darbe alan, kaval kemiğinde morluk oluşan Victor Osimhen dün İstanbul'a geldi ve soluğu hastanede aldı. MR'ı çekilen Nijeryalı yıldız, cumartesi günü oynanacak Eyüpspor'a karşı kesin forma giyemeyecek. Tecrübeli golcünün yerine teknik direktör Okan Buruk'un forvette üç adayı var: Mauro İcardi, Barış Alper Yılmaz ve Roland Sallai. Arjantinli oyuncuyu yüzde yüz hazır hale gelene kadar 11'de başlatmayı düşünmeyen deneyimli çalıştırıcının ilk tercihi Barış Alper Yılmaz. Milli oyuncu, forvet oynadığı Gaziantep ve Karagümrük maçlarında 3 gol, 1 asiste imzasını koymuştu. Ancak aklı transferde kalan ve son iki maçın kadrosuna alınmayan Barış Alper antrenmanlarda isteksiz gözükürse, teknik heyet ileri uçta Sallai seçeneğini değerlendirecek. Süper Lig'de 4 maçın tamamında ilk 11'de görev alan 28 yaşındaki Macar futbolcu 2 asist yaptı.



FRANKFURT MAÇINDA İĞNEYLE!

Nijerya'nın, geçtiğimiz cumartesi günü Gana ile oynadığı maçta sakatlanan ve İstanbul'da MR'ı çekilen Victor Osimhen'in ayak bileği bağlarında orta düzeyde gerilme ve kanama tespit edildi. Tedavisine başlanan Osimhen'in sahalara tahmini dönüş süresi 2 hafta. Eyüpspor maçını kaçıracak Nijeryalı forvet için hedef 18 Eylül'deki Frankfurt sınavı. Osimhen iğneyle de olsa Şampiyonlar Ligi'ne yetişmeyi çok istiyor ve fedakârlığa hazır.