Oynatıyorsam kalmasını istiyorum!

Maçtan sonra transferler ve Kerem Aktürkoğlu ile ilgili önemli mesajlar veren teknik direktör Okan Buruk şunları söyledi:Herkesin kafası karışık... Kalmak isteyen, gitmek isteyen... Transfer dönemi kapansın diye bekliyorum.Bazen görüşmeler oluyor. Oyuncularımın hepsini kullanmaktan yanayım.Zaha'ya söyledim, 'Senin burada olman bizi rahatsız etmez. İstersen seni Konya'ya götürebiliriz' dedim.Transfer yapabilmek için limit açmamız gerekiyor. Şampiyonlar Ligi de limit açmak için önemli.İptal edilen gol çok tartışmalı. Torreira'nın aldığı bir darbe var.Belki ceza sahasında olsa Torreira'ya penaltı diyebilirsiniz."Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde 100. resmi maçına Konya'da çıktı. İşte Buruk'un sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü olarak karnesi…-Maç: 100100-Galibiyet: 7777-Beraberlik: 1010- Mağlubiyet: 1313-Atılan Gol: 230230-Yenilen Gol: 9494