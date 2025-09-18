Oynayacak düzeyde olmadığını söyledi

teknik Direktörü Okan Buruk, Frankfurt maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Osimhen'in durumuyla ilgili soruya tecrübeli hoca şu yanıtı verdi: "Bu maça yetiştirme umudumuz vardı. Ağrıyla oynayabilecek mi, onu tolere edebilecek mi bu önemliydi.ama kendisinden gelen geri bildirim; şu anda oynayabilecek düzeyde olmadığı. Sağlık ekibiyle de konuştuk. Oyuncularımızın sağlığı çok önemli. Her oyuncu, oynayabilme şansı olduğu her maçta her şeyi göze alıp oynar, Osimhen de bu karakterde. Ama ağrılı, yüzde yüzünü veremediği şekilde oynamasının ne ona ne bize faydası olmayacağı için ondan gelen geri bildirimle onu kadroya almadık.İddiasını da ortaya koyan Buruk, "Şampiyonlar Ligi'nde rakiplerimizle yarışabilecek bir kadro kurduk. Her şey iyi gittiğinde bu kadronun iddialı olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.