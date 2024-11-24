Oyunu bozmak için hesaplar yapılmış!

G.Saray'ın hocası Okan Buruk, maçın kendileri için zor olmadığını sadece ikinci golü bulamadıklarını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Böyle bir sahada böyle bir ortamda maç oynamak rakip için avantaj.Oyunu bozmak adına hesaplar yapılmış. Bodrum ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Çok doğru ikinci sarı kart" dedi. 51 yaşındaki çalıştırıcı,sorusuna "Biz bir aileyiz. Ben olurum başkası olur aslolan Galatasaray'ın başarısı. Fatih Hoca çok değerli, çok önemli. Gelecekte de burada olabilecek tüm teknik adamlarla iletişim içerisindeyiz" cevabını verdi.