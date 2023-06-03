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Giriş Tarihi: 3.6.2023

Özbek: Ali Koç’tan cevap bekliyorum

Özbek: Ali Koç’tan cevap bekliyorum
SARI-KIRMIZILI kulübün başkanı Dursun Özbek, Florya'daki taraftara açık antrenmanda konuştu. Özbek, "Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyonluk her takıma nasip olmaz. Galatasaray bunu hak etmişti. Galatasaray'ı seven herkese 100. yıl şampiyonluğu armağan olsun" dedi. Özbek, F.Bahçe Başkanı Ali Koç'a derbi için yaptığı özel davetle ilgili ise "Ali Koç'u yemeğe davet ettim. Artık Türk futboluna çekişme içinde değil dostluk içinde fayda üretmenin daha yararlı olacağı düşüncesindeyim. Cevap bekliyoruz, şu anda bir cevap ulaşmadı" ifadesini kullandı.

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Özbek: Ali Koç’tan cevap bekliyorum
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