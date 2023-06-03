Özbek: Ali Koç’tan cevap bekliyorum

kulübün başkanı Dursun Özbek, Florya'daki taraftara açık antrenmanda konuştu. Özbek, "Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyonluk her takıma nasip olmaz.Galatasaray'ı seven herkese 100. yıl şampiyonluğu armağan olsun" dedi. Özbek, F.Bahçe Başkanı Ali Koç'a derbi için yaptığı özel davetle ilgili iseifadesini kullandı.