Özbek: Ali Koç’tan cevap bekliyorum

SARI-KIRMIZILI kulübün başkanı Dursun Özbek, Florya'daki taraftara açık antrenmanda konuştu. Özbek, "Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyonluk her takıma nasip olmaz. Galatasaray bunuhak etmişti. Galatasaray'ı seven herkese 100. yıl şampiyonluğu armağan olsun" dedi. Özbek, F.Bahçe Başkanı Ali Koç'a derbi için yaptığı özel davetle ilgili ise "Ali Koç'u yemeğe davet ettim.Artık Türk futboluna çekişmeiçinde değil dostluk içinde faydaüretmenin daha yararlı olacağıdüşüncesindeyim. Cevap bekliyoruz,şu anda bir cevap ulaşmadı" ifadesini kullandı.