Özbek, Erden Timur’un “Tutunacak dal bulamadım” sözlerine yanıt verdi: 500 yıllık çınarda arayan dal bulur!

"G.SARAYLI, BEN BAŞKAN OLDUM VEYA OLMADIM DİYE DÜŞÜNMEZ"
G
alatasaray'da dün teknik direktör Okan Buruk için imza töreni vardı. 2 yıllık sözleşmesini yenileyen 50 yaşındaki çalıştırıcının yanında başkan Dursun Özbek de yer alırken özellikle Erden Timur'un ayrılığı ile ilgili ilk kez konuştu.
Timur'a göreve devam etmesi için bizzat çağrı yaptığını belirten başkan Özbek, Eski Sportif A.Ş. Başkan Vekilinin "G.Saray'da tutunacak dal bulamadım"
sözlerine ise aynı şekilde karşılık verdi:
ONU İLK BEN ÇAĞIRDIM
"Erden kardeşimi kulübe 2016 yılında benim forma sponsorum olması için davet ettim. Daha sonrasında iyi işler yaptık.
Her zaman Galatasaray'a bağlı bir arkadaşımız oldu. Biz yeni dönemde seçildiğimizde yine kendisiyle çalışmaya başladık.
Ben kendisine teklifte bulundum. Galatasaray, diğer takımlara benzemiyor. Biz eleştiriye açık bir kulübüz. Eleştirileri dinlemek zorundasınız. Ve ayrıca camia olarak biz şeffaf bir kulübüz. Ekip çalışması kriterlerine bağlı olmalıyız."
BANA NELER NELER SÖYLEDİLER
"Galatasaraylı yöneticiler, her zaman eleştiriye açıktır. Benim ilk dönemimi hatırlayın. Bana daha önceki yıllar neler söylediler. Erden kardeşim genç ve hassas bir kişiliğe sahip.
Bu sebeple bazı şeylerden etkilendi. Ben kendisinin iyi bir Galatasaraylı olduğunu düşünüyorum. Galatasaray ile ilişkileri devam edecektir. Galatasaray dediğiniz zaman 500 yıllık bir çınar. Eğer tutunacak bir dal ararsan mutlaka bulursun.
Genç olmasının etkisiyle belki böyle bir karar aldı."
ERDEN TİMUR'A KIRGIN DEĞİLİM
Galatasaraylı eleştirebilir, tartışabilir ama ortak akılla hareket etmek zorundadır. Bana kırgın olduğunu düşünmüyorum. Ben onun babası yaşındayım. Ben de ona kırgın değilim. Galatasaraylı, ben başkan oldum veya olmadım diye düşünmez. Biz borcumuzu hizmet ederek ödüyoruz.
Galatasaray'ı sevmek, Galatasaray'ı sevmekten ve hizmet etmekten geçer."
RAFA SİLVA'YA 2 YIL İÇİN 10 MİLYON EURO!
Portekız
'den Record'un haberine göre G.Saray, Benfica'dan ayrılan Rafa Silva'ya 10 milyon Euro'luk bir teklif sundu. Yıllık 3.5 milyon Euro'dan 2 sezonluk kontratta 3 milyon Euro da imza parası yer alıyor. Suudi Arabistan kulüplerinden yüksek teklifler alan oyuncu için sarı-kırmızılıların da teklif yaptığının altı çizildi.
8 sezondur Benfica'da oynayan 31 yaşındaki isim, toplam 326 maçta 94 gol attı.