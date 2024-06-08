Özbek, Erden Timur’un “Tutunacak dal bulamadım” sözlerine yanıt verdi: 500 yıllık çınarda arayan dal bulur!

alatasaray'da dün teknik direktör Okan Buruk için imza töreni vardı. 2 yıllık sözleşmesini yenileyen 50 yaşındaki çalıştırıcının yanında başkanTimur'a göreve devam etmesi için bizzat çağrı yaptığını belirten başkan Özbek, Eski Sportif A.Ş. Başkan Vekilininsözlerine ise aynı şekilde karşılık verdi:"Erden kardeşimi kulübe 2016 yılında benim forma sponsorum olması için davet ettim.Her zaman Galatasaray'a bağlı bir arkadaşımız oldu.Ben kendisine teklifte bulundum. Galatasaray, diğer takımlara benzemiyor. Biz eleştiriye açık bir kulübüz. Eleştirileri dinlemek zorundasınız. Ve ayrıca camia olarak biz şeffaf bir kulübüz."Galatasaraylı yöneticiler, her zaman eleştiriye açıktır. Benim ilk dönemimi hatırlayın.Bu sebeple bazı şeylerden etkilendi. Ben kendisinin iyi bir Galatasaraylı olduğunu düşünüyorum. Galatasaray ile ilişkileri devam edecektir.Genç olmasının etkisiyle belki böyle bir karar aldı."Galatasaraylı eleştirebilir, tartışabilir ama ortak akılla hareket etmek zorundadır. Bana kırgın olduğunu düşünmüyorum. Ben onun babası yaşındayım. Ben de ona kırgın değilim.Galatasaray'ı sevmek, Galatasaray'ı sevmekten ve hizmet etmekten geçer."'den Record'un haberine göre G.Saray, Benfica'dan ayrılan Rafa Silva'ya 10 milyon Euro'luk bir teklif sundu. Yıllık 3.5 milyon Euro'dan 2 sezonluk kontratta 3 milyon Euro da imza parası yer alıyor.8 sezondur Benfica'da oynayan 31 yaşındaki isim, toplam 326 maçta 94 gol attı.