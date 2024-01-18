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Giriş Tarihi: 18.1.2024

Özbek: İcardi’ye sahip çıkalım!

Özbek: İcardi’ye sahip çıkalım!
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Anadolu Ajansı'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. 'Spor' kategorisinde 2 fotoğrafı beğenen Özbek, geçen sezon Süper Lig'de zafere ulaşan G.Saray'ın Ankara'daki kutlamalarında Arjantinli yıldız Mauro İcardi'nin teknik direktör Okan Buruk'u omzuna aldığı an ile bu sezon İngiltere'deki Manchester United mücadelesinde 3-2'lik galibiyeti getiren golü kaydeden İcardi'nin sevincinin yansıdığı kareyi tercih etti. İcardi'nin çok önemli bir karakter olduğunu söyleyen Özbek, "Bu kulübe gelmiş önemli futbolculardan biri. Onun için İcardi'ye hem Türk futbol camiası hem de Galatasaray camiası sahip çıkmalı" dedi.

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Özbek: İcardi’ye sahip çıkalım!
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