Özbek: İcardi’ye sahip çıkalım!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Anadolu Ajansı'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. 'Spor' kategorisinde 2 fotoğrafı beğenen Özbek, geçen sezon Süper Lig'de zafere ulaşan G.Saray'ın Ankara'daki kutlamalarında Arjantinliyıldız Mauro İcardi'nin teknik direktörOkan Buruk'u omzuna aldığı an ile bu sezon İngiltere'deki Manchester Unitedmücadelesinde 3-2'lik galibiyeti getirengolü kaydeden İcardi'nin sevincininyansıdığı kareyi tercih etti. İcardi'nin çok önemli bir karakter olduğunu söyleyen Özbek, "Bu kulübe gelmiş önemli futbolculardan biri. Onun için İcardi'ye hem Türk futbol camiası hem de Galatasaray camiası sahip çıkmalı" dedi.