Özbek: İcardi’ye sahip çıkalım!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Anadolu Ajansı'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. 'Spor' kategorisinde 2 fotoğrafı beğenen Özbek, geçen sezon Süper Lig'de zafere ulaşan G.Saray'ın Ankara'daki kutlamalarındaile bu sezon İngiltere'dekitercih etti. İcardi'nin çok önemli bir karakter olduğunu söyleyen Özbek, "Bu kulübe gelmiş önemli futbolculardan biri. Onun için İcardi'ye hem Türk futbol camiası hem de Galatasaray camiası sahip çıkmalı" dedi.