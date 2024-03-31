Özbek: Rakip bel altı vuruyor tahriklere gelmeyin!

Galatasaray
Başkanı Dursun Özbek, RAMS Park'ta taraftar grubu ultrAslan ile yapılan iftar yemeğinde konuştu. Burada Ali Koç'un açıklamalarına yanıt veren Özbek şunları söyledi: "Hepinizin Ramazan Bayramı'nı şimdiden kutluyorum. Mayıs'ın sonundaki bayramı da hep beraber zaten kutlayacağız. Bu sene geçmiş dönemlerdeki en zorlu şampiyonluk yarışını veriyoruz. Rakibimiz her türlü bel altı, her türlü sataşmaları yapıyor. Ama bizim bir duruşumuz var. Biz bu Galatasaray duruşundan vazgeçmeyeceğiz. Yapılan tahriklere rağmen dimdik ayakta ve itidalli olacağız. Bu tahriklere kapılmayalım, zaten mayısın sonundaki sonuç değişmeyecek.
Önce vatanımızı, milletimizi düşünelim. Tahriklere kapılmayın, bu tahriklere cevap vermeyin."