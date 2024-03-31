Özbek: Rakip bel altı vuruyor tahriklere gelmeyin!

Başkanı Dursun Özbek, RAMS Park'ta taraftar grubu ultrAslan ile yapılan iftar yemeğinde konuştu. Burada Ali Koç'un açıklamalarına yanıt veren Özbek şunları söyledi: "Hepinizin Ramazan Bayramı'nı şimdiden kutluyorum. Mayıs'ın sonundaki bayramı da hep beraber zaten kutlayacağız. Bu sene geçmiş dönemlerdeki en zorlu şampiyonluk yarışını veriyoruz.Önce vatanımızı, milletimizi düşünelim. Tahriklere kapılmayın, bu tahriklere cevap vermeyin."