Özbek’ten Ilıcalı’ya yanıt

Dursun Özbek, F.Bahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın bir TV kanalındaki sözleri nedeniyel açıklama yaptı. Geçtiğimiz gün TFF'de yapılan başkanların kardeşlik iklimi oluşturmak adına bir araya geldiği toplantıyı hatırlatan Özbek, "toplantıda bulunan kulüplerden birinin yöneticisi yine aynı algılarla hedef göstermeye çalışan açıklamalar yaptı. Samimiyetsizliğe rağmen biz, verdiğimiz sözün arkasında duruyoruz. Kardeşi kardeşe düşman etmeye, toplumu germeye, kaos yaratmaya çalışan, çıkar sağlamayı uman zihniyetin yine karşısında olacağız" ifadelerini kullandı.