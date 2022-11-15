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Giriş Tarihi: 15.11.2022

Özel biri İcardi

Özel biri İcardi

Transferin son günü Galatasaray'a imza atan Mauro İcardi'nin fizik olarak hazır hale gelmesi bir ayı buldu. Özel hayatı çok konuşulan Arjantinli forvet, sorunlu imajla ayak bastığı Florya'da bambaşka bir kimliğe büründü. 4 gol-3 asistle son 4 maça damgasını vuran İcardi, bu performansını ekstra çalışmasına borçlu. Takım arkadaşlarıyla aynı seviyeye gelmek için bir ay boyunca ekstra antrenmanlar yapan 29 yaşındaki futbolcu, kulüp personelinden altyapıdaki oyunculara kadar tesis içinde herkese sıcak davrandı. Hocası Okan Buruk'un bilgisi dahilinde Arjantin ve İtalya'ya giden dünya yıldızı, özel hayatındaki sorunları çözüp kafasını futbola verdi. Galatasaray'a uyum sağlayan İcardi, Beşiktaş ve Başakşehir maçlarında kalitesini gösterdi. Profesyonelliği ile saygı kazanıp, Kerem'e yaptığı asistle takım arkadaşlarının gönlüne girdi.

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Özel biri İcardi
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