Pankart derbisi ortalığı karıştırdı

Galatasaraylı 3 taraftar, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’na gidip, reklam panosundaki “F.Bahçe düşmanlarını paramparça edeceğiz” pankartını kesti. Olay mahkemelik oldu, dosya uzlaşma bürosuna gönderildi
Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları, 'Pankart derbisi' sonrası mahkemelik oldu… 3 Şubat gecesi Galatasaraylı 3 taraftar, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'na gidip, reklam panolarında yer alan "Fenerbahçe düşmanlarını paramparça edeceğiz" yazılı pankartı kesip, kopardı. Sarı-kırmızılı arkadaşlar,olayı kayda alıp sosyalmedyadan paylaşıncada ortalık karıştı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun tesis müdürü Samer Şenbayrak da G.Saraylı taraftarlardan, F.Bahçe Kulübü'nü karalama,itibarsızlaştırma ve küçükdüşürmeye yönelik hareketlerisebebiyle şikâyetçi oldu. Polis ekipleri, "mala zararverme" ile "halkı kin ve düşmanlığatahrik" suçlarından evrak düzenleyerek savcılık talimatıyla şüphelileri bindikleri araç üzerinden tespit etti. İfadesi alınan şüpheliler Devrim D., Emre K. ve MertY. serbest bırakılırken, bilirkişi raporuyla savcılık, kulübün 10 bin lira zararı olduğunu kaydetti. Suçun uzlaşma kapsamında kaldığı belirtilerek, dosya uzlaşma bürosuna gönderildi.