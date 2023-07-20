Pankart derbisi ortalığı karıştırdı

enerbahçe ve Galatasaray taraftarları, 'Pankart derbisi' sonrası mahkemelik oldu… 3 Şubat gecesi Galatasaraylı 3 taraftar, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'na gidip, reklam panolarında yer alan "Fenerbahçe düşmanlarını paramparça edeceğiz" yazılı pankartı kesip, kopardı.Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun tesis müdürü Samer Şenbayrak da G.Saraylı taraftarlardan,şikâyetçi oldu. Polis ekipleri,ilesuçlarından evrak düzenleyerek savcılık talimatıyla şüphelileri bindikleri araç üzerinden tespit etti. İfadesi alınan şüphelilerbilirkişi raporuyla savcılık, kulübün 10 bin lira zararı olduğunu kaydetti. Suçun uzlaşma kapsamında kaldığı belirtilerek, dosya uzlaşma bürosuna gönderildi.