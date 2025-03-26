Para hazır karar Osimhen’in!

Ligde final bölümüne gelinirken, yıl boyunca G.Saray'ı sırtlayan Victor Osimhen'in gelecek sezonki durumu için de kollar sıvandı. 75 milyon Euro serbest kalma bedeli bulunan Nijeryalı yıldız için yönetim şimdiden hesabını yapıp parayı büyük ölçüde hazırladı. Bir telekomünikasyon şirketi ile 5 yıllık anlaşma yapmaya hazırlanan yönetim, buradan gelecek paranın (50 milyon Euro) bir bölümünü Osimhen'e ayıracak. Ayrıca taraftarın da bu transferde elini taşın altına sokmasını isteyen yönetim, yeni ürün yelpazesinde ise Osimhen'i de onore ederek ürün satışı başlatacak.

M.UNİTED VE CHELSEA İLE GÖRÜŞÜYOR

Ayrıca 26 yaşındaki oyuncunun yıllık 15 milyon Euro'luk ücret isteği de kulüp bütçesinde büyük bir fark yaratmadan karşılanacak. Ancak yönetimin bu planlarını hedefe geçirebilmesi için tek şart, Osimhen'in 'tamam' demesi. Peşinde M.United ile Chelsea bulunan yıldız futbolcu, G.Saray yönetimi ile yaptığı görüşmede nisan ayında son kararını vereceğini söylemişti. Yönetim de Osimhen'in temsilcilerinden olumlu haber geldiği anda işi erkenden bitirmek için Güney İtalya'ya Napoli yolculuğuna çıkacak. Operasyonu başkan Dursun Özbek yönetecek.



NİJERYA'YI SIRTINDA TAŞIYOR!

VICTOR Osimhen, Nijerya Milli Takımı'nda şovuna devam ediyor. 21 Mart'ta Dünya Kupası Elemeleri'nde 2-0 kazandıkları Ruanda maçında 2 golü de atan 26 yaşındaki santrfor, dün de Zimbabwe karşılaşmasında fileleri havalandırdı. Müsabaka 1-1 biterken C Grubu'nda Nijerya 7 puanla 4. sırada bulunuyor. Grupta 4'er müsabaka daha oynanacak. Güney Afrika'nın 13, Ruanda ve Benin'in 8'er, Lesotho'nun 6, Zimbabwe'nin ise 4 puanı var.