Para mı kariyer mi!

Aslan, Benfica ile sözleşmesi biten Rafa Silva'yeİlk etapta Portekizli futbolcu, Suudi Arabistan'dan gelen yüksek ücretli teklifleri değerlendirmeye alacağının sinyallerini verirken sarı-kırmızılı yönetim ise son teklifin bu olduğunu iletti. Geçen süreçte 31 yaşındaki oyuncu, kariyeri açısından G.Saray hamlesinin daha doğru olacağını yakın çevresi ve menajerine iletince Portekiz basınına göre rotayı da İstanbul'a çevirmeye çok yaklaştı.