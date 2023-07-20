Paredes kartıyla blöf yapıyorlar!

LUCAS Torreira ve G.Saray'ın net tavrına rağmen İtalyan medyası, Lazio'nun ısrarını yılan hikâyesine çevirdi. Corriere dello Sport;Lazio'nun 12 milyon Euro artı 3 milyon Euro bonus teklif ettiği belirtilirken, sarı-kırmızılıların 15 milyon Euro net ücret istediğine de haberde yer verildi. Halbuki Aslan, Paredes'i, Torreira'nın yanına orta sahaya güç katması için almayı hedefliyor.menajeri Bentancur da oyuncusunu G.Saray'ın bırakmayacağını ifade etti.