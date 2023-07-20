Paredes kartıyla blöf yapıyorlar!

LUCAS Torreira ve G.Saray'ın net tavrına rağmen İtalyan medyası, Lazio'nun ısrarını yılan hikâyesine çevirdi. Corriere dello Sport; Paredes'in, Galatasaray'aimza attıktan sonra Torreira'nınsatılacağı tezini öne sürüyor. Lazio'nun 12 milyon Euro artı 3 milyon Euro bonus teklif ettiği belirtilirken, sarı-kırmızılıların 15 milyon Euro net ücret istediğine de haberde yer verildi. Halbuki Aslan, Paredes'i, Torreira'nın yanına orta sahaya güç katması için almayı hedefliyor. Torreira'nınPorto'dan İstanbul'aİtalya aktarmalı gelmesi,Çizme medyasındaheyecananedenolurken, menajeri Bentancur da oyuncusunu G.Saray'ın bırakmayacağını ifade etti.