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Giriş Tarihi: 20.7.2023

Paredes kartıyla blöf yapıyorlar!

Paredes kartıyla blöf yapıyorlar!
LUCAS Torreira ve G.Saray'ın net tavrına rağmen İtalyan medyası, Lazio'nun ısrarını yılan hikâyesine çevirdi. Corriere dello Sport; Paredes'in, Galatasaray'a imza attıktan sonra Torreira'nın satılacağı tezini öne sürüyor. Lazio'nun 12 milyon Euro artı 3 milyon Euro bonus teklif ettiği belirtilirken, sarı-kırmızılıların 15 milyon Euro net ücret istediğine de haberde yer verildi. Halbuki Aslan, Paredes'i, Torreira'nın yanına orta sahaya güç katması için almayı hedefliyor. Torreira'nın Porto'dan İstanbul'a İtalya aktarmalı gelmesi, Çizme medyasında heyecana neden olurken, menajeri Bentancur da oyuncusunu G.Saray'ın bırakmayacağını ifade etti.

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Paredes kartıyla blöf yapıyorlar!
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