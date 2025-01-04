Paris’te Skriniar derbisi!

Savunma takviyesi için Milan Skriniar ile görüşen G.Saray, bu transferde büyük aşama kaydetmişti. Ancak İngiltere'den teklifler bekleyen 29 yaşındaki oyuncuya Fenerbahçe de kancayı atınca Slovak stoperin aklı karıştı. Skriniar'ın iknasında sarı-kırmızılılar,de devreye soktu. PSG'den,net kazancı olan yıldız futbolcunun, yüksek maaş beklentisi sarı-kırmızılıları zorlarken, Fenerbahçe de Skriniar'ın temsilcisi ile temas kurdu.