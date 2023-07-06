Paris’te üçlü tango

Galatasaray, Mauro İcardi ile birlikte Arjantinli orta saha Paredes için PSG kulübüyle görüşmelerini sürdürürken dün pazarlıklarda sürpriz bir gelişme yaşandı.iki transfer haricinde Paris ekibinin, kadroda kendine yer bulmakta güçlük çeken Juan Bernat'ı da sarı-kırmızılı takıma önerdiği öne sürüldü. PSG, gelecek sezon ilk 11'de düşünülmeyen 30 yaşındaki İspanyol sel bekin maaş yükünden kurtulmak amacıyla kiralama teklifi sunarken,Geçen sezon PSG formasıyla toplam 36 maça çıkan Bernat 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi.G.SARAY Teknik Direktörü Okan Buruk, maçtan sonra şunları söyledi: "Geçen seneden gelen oyuncularımız iyi işler yaptı. İkinci yarı çok yavaş oynadık, çok top kaybı yaptık. Genç oyuncularımıza da şans verdik. Bazıları kullandı, bazıları kullanamadı. Benim için ölçü ilk yarıdaki oyun. İcardi için süreç devam ediyor. Erden Bey, önemli bir çalışma yürütüyor transferle ilgili. Oyuncular geldikçe daha mutlu olacağız. Psikolojik olarak da güçleneceğiz. İnşallah yeni transferlerimiz gelecek. Yusuf Demir'in dün (önceki gün) ayağında ağrıları oldu ve oynayamayacağını söyledi. Onun kaderi, oynayacağı zaman sakatlık geçiriyor."Kocaeli'de oynanan hazırlık maçında sarı-kırmızılı tribünler, şampiyonlukta büyük pay sahibi olan İcardi'ye mesaj gönderdi. Taraftarlar "Evine dön Mauro İcardi" şeklinde pankart açtı. Bir grup ise "Taraftar çıldırdı, İcardi'yi istiyor" tezahüratında bulundu.