Parken’de bitiririz!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-0'dan geri gelip 1 puanı almanın önemli olduğunu belirterek şöyle konuştu:Maçın sonunda gol de yiyebilirdik, atabilirdik de.Şampiyonlar Ligi gecesine yakışır bir mücadeleydi.Şansımızı son maça taşıdık.Parken Stadyumu bizim için önemli. Orada UEFA Kupası kaldırdık, şimdi hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek.Hakem performansına bakınca, deplasman takımı için muhteşem bir hakemdi.Verdiği kararlar, bizim oyun içinde aldığımız aksiyonlarda önemli rol oynadı.Taraftarımız buradaki üç maçta da bizimle beraber atak ve savunma yaptı. Onlara burada galibiyet tattıramadığımız için üzgünüm. Ama çok iyi bir mücadele izlediler.United'ı deplasmanda avlayan Mauro İcardi, dün gece sessiz kaldı. Geçen hafta sonu ligde Alanya'ya karşı 1 gol, 2 asisti ile yıldızlaşan Arjantinli santrforu, İngiliz ekibinin savunması Aslantepe'de çok iyi tuttu. Bir golü ofsayta takılan İcardi, etkisizdi.Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, maçın ardından kendisine yöneltilen "Neden kazanamadınız?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Kazanıyorduk ve ardından 2 puanı bıraktık. Burada 3 puanı alan taraf olmalıydık, bu çok açık. Tamamen Ziyech'le alakalıydı. Ziyech çok başarılı bir oyuncu ve onu durdurmak gerçekten kolay değil. Onun ekstra yetenekleri var ve frikiklerini engellememiz de bu sebeple zordu."Galatasaray taraftarı, yağışlı havaya rağmen RAMS Park'a akın etti. 51 bin 741 futbolsever, stadı doldurdu. Maç öncesi de çok konuşulan bir koreografiye imza atıldı. Taraftarlar, güney tribününde büyük bir aslan görseli oluşturdu. Görselin altında, "Cesaret içinizde kükrüyor" ifadesi yer aldı. Doğu tribününde ise İngilizce "Burası Sami Yen" ve "Cehenneme hoş geldiniz" yazıldı. Ayrıca Galatasaray taraftarı, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'yi unutmadı ve "Gazze'ye insan olan sahip çıkar... Gazze'de insanlık ölüyor" pankartları açtı.