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Giriş Tarihi: 5.3.2023

Paşa paşa bekleyecek

MEHMET ÖZCAN
Paşa paşa bekleyecek

Tarak kemiğine yük binmeden çalışan Muslera, Kasımpaşa maçında oynatılmayacak. Uruguaylı kaleci, mart sonundaki milli aradan sonra Adana Demir maçında eldivenleri alacak

5 Şubat'taki Trabzonspor maçında sakatlanan Fernando Muslera'nın sağ ayak sırtı kemiklerinde darbeye bağlı kanama ve kısmi çökme tespit edilmişti. 20 gün koltuk değneği ile hareket eden Muslera'nın tedavisi sona erdi. Teknik heyet, Uruguaylı 1 numarayı %100 hazır olmadan oynatmama kararı aldı. Muslera, 11 Mart'taki Kasımpaşa maçında riske edilmeyecek. Milli ara öncesi oynanacak Kasımpaşa ve Konyaspor maçlarında kaleyi Okan Kocuk koruyacak. Tarak kemiğine yük binmeden çalışmalarına devam eden Muslera, en fazla 2 maç kaçıracak. Deneyimli kaleci, mart ayı sonundaki milli aranın ardından eldivenlerini geri alacak ve ligdeki Adana Demirspor ile kupadaki Başakşehir maçlarına çıkacak.

12 SEZONDA 58 MAÇ KAÇIRDI!
2012-13 sezonunda G.Saray forması giymeye başlayan Fernando Muslera, sakatlıkları nedeniyle sarı-kırmızılıların 58 maçını kaçırdı. Toplamda 443 mücadelede görev alan Uruguaylı file bekçisi 476 gol yerken 154 karşılaşmada da kalesini gole kapattı.

KONGREYE DOĞRU: BORÇ 4.6 MILYAR TL
25 MART'TAKİ Genel Kurul öncesi bilançosunu açıklayan Galatasaray'ın 31 Aralık 2022 itibarıyla borç-alacak farkı 4 milyar 633 milyon 239 bin TL. Emlak Konut'tan Florya Metin Oktay Tesisleri arazisinin içindeki kendisine ait olmayan 40 dönümlük bölümü 1 milyar 171 milyon 800 bin TL karşılığında satın alan sarı-kırmızılı kulüp, Florya projesiyle borçlarını sıfırlayıp artıya geçmenin planlarını yapıyor. Yönetim de futbol takımının başarılı bir dönem geçirmesi ve ekonomik konulardaki iyi gidişle beraber genel kurula rahat hazırlanıyor.

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