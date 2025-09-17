Piyasa zamanı!

Transfer döneminde mevcut kadrosunu koruyan Galatasaray, nokta atışı dört takviye (Uğurcan, Singo, İlkay, Sane) gerçekleştirdi. Victor Osimhen'in 75 milyon Euro'ya bonservisini Napoli'den alan sarı-kırmızılı kulüp, 40 milyon Euro'luk teklife rağmen Barış Alper'i satmadı. Şampiyonlar Ligi'ne göre planlamayı yapan teknik heyet ve yönetim, ilk sınavını Frankfurt maçında verecek. Osimhen başta olmak üzere Barış Alper, Sane, Sara ve Singo gibi isimler Avrupalı scoutlar tarafından yakından takip edilecek. Bu oyuncuların Şampiyonlar Ligi'nde sergileyeceği performans, ara transfer dönemini belirleyecek. İki sene önce Avrupa sahnesine çıkan Sacha Boey'i 30 milyon Euro'ya satan Galatasaray, benzer teklifleri Ocak ayında yıldız oyuncuları için bekliyor.



GALİBİYETE 1 MİLYON 50 BİN EURO PRİM

G.Saray Yönetimi, E.Frankfurt maçına 1 milyon 50 bin Euro'luk (51.3 milyon TL) prim koydu... Sarı-kırmızılı kulübün galip gelmesi halinde UEFA'dan alacağı 2.1 milyon Euro'luk galibiyet priminin yarısı, Almanya deplasmanından 3 puan gelmesi halinde oyunculara dağıtılacak.