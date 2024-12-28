Plana sadık kal!

Teknik direktör Okan Buruk'un, "Üç senedir takip ediyoruz. Bir görüşme yapmadım ama beğendiğim oyuncu'' diyerek doğruladığı Georges Mikautadze, Lyon'da aralık ayının en iyi oyuncusu seçildi. İngiltere'den Everton ve Almanya'dan Bayer Leverkusen'in ilgilendiği Gürcü forvet için Galatasaray ısrarcı. Ara transfer döneminde hücum hattına takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılı kulüp, 2 buçuk yıllık maliyeti 25 milyon Euro'yu (918 milyon TL) geçen Dybala'da frene bastı ve bütçeyi Mikautadze'ye ayırmaya karar verdi.

LYON'A YENİ TEKLİF 20 MİLYON EURO (735 MİLYON TL) OLACAK

Sezon başında benzer yatırımı Sara'ya yapan G.Saray, Brezilyalı orta sahaya ödediği 18 milyon Euro (661 milyon TL) bonservisle kulüp rekorunu kırmıştı. Aynı rakama Mikautadze için de çıkıldı ancak Lyon tarafı pazarlık masasına 25 milyon Euro ile otururken görüşmeler devam ediyor. 24 yaşındaki Mikautadze'ye 25 yaşındaki Sara gibi geleceğe yatırım gözüyle bakılıyor ve Cimbom, bonuslarla teklifini 20 milyon Euro'ya (735 milyon TL) çıkardı.

DYBALA İKNAYA HAZIR!

ROMA forması giyen Dybala için G.Saray, ısrarından vazgeçerken İtalyan La Gazzetta dello Sport ise sarı-kırmızılı kulübün derinden çalıştığını iddia etti. Roma'dan ayrılması için ocak ayının ortasına kadar 12 milyon Euro'luk çıkış bedeli olduğunun altı çizilen Dybala'nın her ne kadar kalmak istediğini söylese de yüksek bir ücrete ikna olmaya hazır olduğu hatırlatıldı.