“Çoğu deplasman maçlarını kazanarak döndük. Analizimizi yaptık. Planımız hazır. Rakipten topu geri kazanmak ve atakları bitirmek, bizim adımıza doğru şeyler. Savunma gücümüz de ön planda olacak”
G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, zorlu Bayern Münih maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kendi sahalarında oynadıkları karşılaşmaya seyredip, analizleri iyi yaptıklarını belirten 50 yaşındaki hoca, "Net olan bir şey var. İlk 45 ile ikinci 45 dakika arasında fark vardı. Bu senebunu çok fazla yaşadık. Bu kadar çokpozisyona girip, golü bulmak gerekiyor. Ana hedefimiz bitiricilik. Rakipten topu geri kazanmak ve atakları bitirmek, bizim adımıza doğru şeyler olacak" dedi. Beklentilerinin 3 puanı almak olduğunu da belirten Buruk, "Çoğu deplasman maçlarını kazanarak döndük. Planımız hazır. Rakibi analiz ettik, doğru şekilde oynayacağız. Hücumdaki oyuncularıçok hızlı. Çokçabuk kalemize geliyorlar. Savunma gücümüz de ön planda olacak" ifadelerini kullandı. Türk takımlarının sadece 5 kez Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan çıktığını da hatırlatan tecrübeli hoca, "3'ü G.Saray'aait. Bunu devam ettirmekistiyoruz" diye konuştu.
NEUER: İCARDİ'NİN HİÇ KORKUSU YOK G.SARAY maçında kaleyi devra- ve 14 yenilgi aldı. lacak olan Maunel Neuer, Icardi hakkında konuştu: "Mauro Icardi'nin farklı bir kalitesi var. Çok duygusal bir oyuncu. Attığı penaltıyı gördük. Hiçbir korkusu yok. Cesur bir oyuncu. İki ayağıyla da goller atabiliyor. Kale önünde çok güçlü. Defansımız bunu biliyor. Icardi'ye dikkat etmeliyiz ve kontrol etmeliyiz. Beni ne beklediğini biliyorum."
4. KEZ İĞNEİLE SAHADA
Beşiktaş karşılaşmasında ayak bileğinden yaşadığı sakatlık sonrasında iğne tedavisi ile maç kaçırmadan takımının yanında olan Mauro İcardi, BayernMünih mücadelesi öncesindede tedavi sürecindeydi… Son idmana katılmayan ve ayrı çalışan oyuncunun bugün de zorlu maçta 4. kez iğne ile sahaya çıkması planlanıyor.
TÜRKİYE'DE SALLADIK ALMANYA'DA YIKALIM
İstanbul'da B.Münih'e karşı üstün oynayan ama nefesi yetmeyen G.Saray, Bavyera'dan puan çıkarıp avantaj yakalamak istiyor. Heyecan dolu mücadele TSİ 23.00'te başlayacak
Şampiyonlar Ligi'nde G.Saray, A grubu'nda 4. hafta maçında Bayern Münih deplasmanına çıkıyor. İlk maçta evindeKopenhag ile beraberekalıp ardından ManchesterUnited'ı İngiltere'de tarihibir zaferle 3-2 deviren Aslan, B.Münih'le evinde oynadığı mücadeleyi ise 3-1 kaybetti. Alman ekibi,Türk takımlarına karşıDevler Ligi seviyesinderakip olduğu son 6 karşılaşmadada kazanırken21 gol attı, sadece 2gol yedi. Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında son 28 maçta kazanılabilecek 84 puanın82'sini alan B.Münih, bu alanda rakipsiz durumda. Avrupa'da 312. kez sahaya çıkacak olan sarı-kırmızılılar 112 galibiyet-116 yenilgi ve 83 beraberlikle yola devam ediyor.
ALLİANZ ARENA'DA KAPASİTEYİ AŞTIK! BAYERN Münih'in sahası olan Allianz Arena, 67 bin kişilik kapasitesi ile bugünkü maça ev sahipliği yapacak. G.Saraytaraftarına 5 bin civarında resmi yerayrılırken, sarı-kırmızılı taraftarlarınbaşka bölümlerden de bilet aldığı ve Manchester United maçında olduğu gibi beklenenden çok daha fazla Türk taraftarın tribünde olacağı öğrenildi. Statta 15 bine yakın G.Saraylı bekleniyor.
MİLYAR EURO'LUK DEV MAÇ
Alman ekibi Bayern Münih, 948 milyon Euro'luk (28.9 milyarTL) kadro değeri ile dünyanın en pahalı ekipleri arasında yer alıyor. Bavyera kulübünde110 milyon Eurodeğer biçilen Jamal Musiala ileHarry Kane en yüksek fiyattakioyuncular. G.Saray ise 236.5 milyon Euro (8.3 milyar TL) piyasa değerine sahip. Sarıkırmızılılarınen pahalı ismi ise24 milyon Euro ile Tete…