G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, zorlu Bayern Münih maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kendi sahalarında oynadıkları karşılaşmaya seyredip, analizleri iyi yaptıklarını belirten 50 yaşındaki hoca, "Net olan bir şey var. İlk 45 ile ikinci 45 dakika arasında fark vardı.Ana hedefimiz bitiricilik. Rakipten topu geri kazanmak ve atakları bitirmek, bizim adımıza doğru şeyler olacak" dedi. Beklentilerinin 3 puanı almak olduğunu da belirten Buruk, "Çoğu deplasman maçlarını kazanarak döndük. Planımız hazır. Rakibi analiz ettik, doğru şekilde oynayacağız.Savunma gücümüz de ön planda olacak" ifadelerini kullandı. Türk takımlarının sadece 5 kez Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan çıktığını da hatırlatan tecrübeli hoca,diye konuştu.maçında kaleyi devra- ve 14 yenilgi aldı. lacak olan Maunel Neuer, Icardi hakkında konuştu: "Mauro Icardi'nin farklı bir kalitesi var. Çok duygusal bir oyuncu. Attığı penaltıyı gördük. Hiçbir korkusu yok. Cesur bir oyuncu. İki ayağıyla da goller atabiliyor. Kale önünde çok güçlü. Defansımız bunu biliyor. Icardi'ye dikkat etmeliyiz ve kontrol etmeliyiz. Beni ne beklediğini biliyorum."Beşiktaş karşılaşmasında ayak bileğinden yaşadığı sakatlık sonrasında iğne tedavisi ile maç kaçırmadan takımının yanında olanSon idmana katılmayan ve ayrı çalışan oyuncunun bugün de zorlu maçta 4. kez iğne ile sahaya çıkması planlanıyor.İstanbul'da B.Münih'e karşı üstün oynayan ama nefesi yetmeyen G.Saray, Bavyera'dan puan çıkarıp avantaj yakalamak istiyor. Heyecan dolu mücadele TSİ 23.00'te başlayacakŞampiyonlar Ligi'nde G.Saray, A grubu'nda 4. hafta maçında Bayern Münih deplasmanına çıkıyor.B.Münih'le evinde oynadığı mücadeleyi ise 3-1 kaybetti.Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında son 28 maçta kazanılabilecekB.Münih, bu alanda rakipsiz durumda. Avrupa'da 312. kez sahaya çıkacak olan sarı-kırmızılılarve 83 beraberlikle yola devam ediyor.Münih'in sahası olan Allianz Arena, 67 bin kişilik kapasitesi ile bugünkü maça ev sahipliği yapacak.ve Manchester United maçında olduğu gibi beklenenden çok daha fazla Türk taraftarın tribünde olacağı öğrenildi. Statta 15 bine yakın G.Saraylı bekleniyor.Alman ekibi Bayern Münih, 948 milyon Euro'lukkadro değeri ile dünyanın en pahalı ekipleri arasında yer alıyor.G.Saray ise 236.5 milyon Euro (8.3 milyar TL) piyasa değerine sahip.