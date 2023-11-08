Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri Planımız hazır
Giriş Tarihi: 8.11.2023

Planımız hazır

MEHMET ÖZCAN
Planımız hazır

“Çoğu deplasman maçlarını kazanarak döndük. Analizimizi yaptık. Planımız hazır. Rakipten topu geri kazanmak ve atakları bitirmek, bizim adımıza doğru şeyler. Savunma gücümüz de ön planda olacak”

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, zorlu Bayern Münih maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kendi sahalarında oynadıkları karşılaşmaya seyredip, analizleri iyi yaptıklarını belirten 50 yaşındaki hoca, "Net olan bir şey var. İlk 45 ile ikinci 45 dakika arasında fark vardı. Bu sene bunu çok fazla yaşadık. Bu kadar çok pozisyona girip, golü bulmak gerekiyor. Ana hedefimiz bitiricilik. Rakipten topu geri kazanmak ve atakları bitirmek, bizim adımıza doğru şeyler olacak" dedi. Beklentilerinin 3 puanı almak olduğunu da belirten Buruk, "Çoğu deplasman maçlarını kazanarak döndük. Planımız hazır. Rakibi analiz ettik, doğru şekilde oynayacağız. Hücumdaki oyuncuları çok hızlı. Çok çabuk kalemize geliyorlar. Savunma gücümüz de ön planda olacak" ifadelerini kullandı. Türk takımlarının sadece 5 kez Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan çıktığını da hatırlatan tecrübeli hoca, "3'ü G.Saray'a ait. Bunu devam ettirmek istiyoruz" diye konuştu.

NEUER: İCARDİ'NİN HİÇ KORKUSU YOK
G.SARAY maçında kaleyi devra- ve 14 yenilgi aldı. lacak olan Maunel Neuer, Icardi hakkında konuştu: "Mauro Icardi'nin farklı bir kalitesi var. Çok duygusal bir oyuncu. Attığı penaltıyı gördük. Hiçbir korkusu yok. Cesur bir oyuncu. İki ayağıyla da goller atabiliyor. Kale önünde çok güçlü. Defansımız bunu biliyor. Icardi'ye dikkat etmeliyiz ve kontrol etmeliyiz. Beni ne beklediğini biliyorum."




4. KEZ İĞNE İLE SAHADA
Beşiktaş karşılaşmasında ayak bileğinden yaşadığı sakatlık sonrasında iğne tedavisi ile maç kaçırmadan takımının yanında olan Mauro İcardi, Bayern Münih mücadelesi öncesinde de tedavi sürecindeydi… Son idmana katılmayan ve ayrı çalışan oyuncunun bugün de zorlu maçta 4. kez iğne ile sahaya çıkması planlanıyor.

TÜRKİYE'DE SALLADIK ALMANYA'DA YIKALIM
İstanbul'da B.Münih'e karşı üstün oynayan ama nefesi yetmeyen G.Saray, Bavyera'dan puan çıkarıp avantaj yakalamak istiyor. Heyecan dolu mücadele TSİ 23.00'te başlayacak

Şampiyonlar Ligi'nde G.Saray, A grubu'nda 4. hafta maçında Bayern Münih deplasmanına çıkıyor. İlk maçta evinde Kopenhag ile berabere kalıp ardından Manchester United'ı İngiltere'de tarihi bir zaferle 3-2 deviren Aslan, B.Münih'le evinde oynadığı mücadeleyi ise 3-1 kaybetti. Alman ekibi, Türk takımlarına karşı Devler Ligi seviyesinde rakip olduğu son 6 karşılaşmada da kazanırken 21 gol attı, sadece 2 gol yedi. Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında son 28 maçta kazanılabilecek 84 puanın 82'sini alan B.Münih, bu alanda rakipsiz durumda. Avrupa'da 312. kez sahaya çıkacak olan sarı-kırmızılılar 112 galibiyet- 116 yenilgi ve 83 beraberlikle yola devam ediyor.

ALLİANZ ARENA'DA KAPASİTEYİ AŞTIK!
BAYERN Münih'in sahası olan Allianz Arena, 67 bin kişilik kapasitesi ile bugünkü maça ev sahipliği yapacak. G.Saray taraftarına 5 bin civarında resmi yer ayrılırken, sarı-kırmızılı taraftarların başka bölümlerden de bilet aldığı ve Manchester United maçında olduğu gibi beklenenden çok daha fazla Türk taraftarın tribünde olacağı öğrenildi. Statta 15 bine yakın G.Saraylı bekleniyor.

MİLYAR EURO'LUK DEV MAÇ
Alman ekibi Bayern Münih, 948 milyon Euro'luk (28.9 milyar TL) kadro değeri ile dünyanın en pahalı ekipleri arasında yer alıyor. Bavyera kulübünde 110 milyon Euro değer biçilen Jamal Musiala ile Harry Kane en yüksek fiyattaki oyuncular. G.Saray ise 236.5 milyon Euro (8.3 milyar TL) piyasa değerine sahip. Sarıkırmızılıların en pahalı ismi ise 24 milyon Euro ile Tete…

EN ÇOK OKUNANLAR

Türkçe'deki adı "Ş" harfiyle başlayan tek ülkeye haritadan bakarsanız, ülkenin üzerinden hangisinin geçtiğini görürsünüz?
Son dakika: Bahçeli'den Kılıçdaroğlu ve Özel'e tepki: Demirtaş'a selam göndermek PKK'yı selamlamaktır
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Gazze'deki soykırıma sert tepki: İsrail savaş suçu işliyor
Son dakika haberi | Mahmud Abbas'ın konvoyuna saldırı! ‘Ebu Cendel'in Çocukları’ isimli grup üstlendi
İYİ Parti'den istifa eden Nebi Hatipoğlu AK Parti’ye katıldı: Rozetini Başkan Erdoğan taktı
Helal olsun
Delege, Kemal Bey’i neden çizdi?
Boykot yapsak ne olur?
CHP’yi Özel mi İmamoğlu mu yönetecek?
ARKADAŞINA GÖNDER
Planımız hazır
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA