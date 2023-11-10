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Giriş Tarihi: 10.11.2023

Portekizli hakemler UEFA’ya şikâyet edilecek

Portekizli hakemler UEFA’ya şikâyet edilecek
G.Saray Yönetimi, Bayern Münih maçının hakemleri için UEFA'nın kapısını çalacak. G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından orta hakem Antonio Nobre'ye yönelik sert ifadeler kullanırken Antonio Davis'e vermediği kırmızı kart ile maç sonundaki uzatmaların kısa tutulması ve ilave sürenin hemen bitirilmesi G.Saray'ın başvuru maddelerinden olacak.

ÇİFTE İNCELEME NEDEN?
Sarı-kırmızılıların bir diğer gündem maddesi ise Bayern Münih'in attığı ilk gol sonrasındaki kaos. Önce yapılan ofsayt incelemesinde Harry Kane için gol kararı çıkarken sonrasında ikinci bir inceleme yapıldı. Bu inceleme sonrasında da gol kararı verilirken ofsayt çizgisi ekranlara getirilmedi. Yönetim, Portekizli orta hakem Antonio Nobre ile VAR'ın başındaki yine Portekizli Tiago Martins'i UEFA'ya şikâyet edecek.

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Portekizli hakemler UEFA’ya şikâyet edilecek
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