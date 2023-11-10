Portekizli hakemler UEFA’ya şikâyet edilecek

G.Saray Yönetimi, Bayern Münih maçının hakemleri için UEFA'nın kapısını çalacak. G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından orta hakem Antonio Nobre'ye yönelik sert ifadeler kullanırkenSarı-kırmızılıların bir diğer gündem maddesi ise Bayern Münih'in attığı ilk gol sonrasındaki kaos. Önce yapılan ofsayt incelemesinde Harry Kane için gol kararı çıkarken sonrasında ikinci bir inceleme yapıldı.Yönetim, Portekizli orta hakem Antonio Nobre ile VAR'ın başındaki yine Portekizli Tiago Martins'i UEFA'ya şikâyet edecek.