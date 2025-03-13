Prim istemiyoruz!

Sözleşmesi sezon sonu bitecek ve 14 yıllık G.Saray serüvenine nokta koyacak deneyimli kaleci Fernando Muslera, kupalarla dolu Galatasaray kariyerine şampiyonlukla veda etmek istiyor. 38 yaşındaki usta eldiven, 3 günlük Antalya-Alanya kampında takım arkadaşlarını motive etti. Yönetimin de yükünü alan Uruguaylı file bekçisi, prim konusunda herhangi bir beklentide olmadıklarını dile getirdi.

SÖZLERİ TAKIM ARKADAŞLARINI DA ATEŞLEDİ

Bu sezonki performansı tartışılsa da son haftalarda dümene geçen kaptanın, Alanyaspor maçının soyunma odasında yöneticilere "Biz prim değil, şampiyonluğu düşünüyoruz. Bu süreçte yanımızda olmanız ve desteğiniz takım için daha değerli" dediği öğrenildi. Muslera'nın sözleri, sarı-kırmızılı yöneticilerle birlikte soyunma odasındaki takım arkadaşlarını havaya soktu. Alanya maçının devre arasına 1-0 yenik giren G.Saray, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmış ve iki haftanın ardından 3 puan almıştı.



VEDAYA HAZIRLANIYOR

SEZON sonunda sözleşmesi bitecek ve takımdan ayrılacak Fernando Muslera, ülkesine dönecek. Uruguay'da 3. Lig ekibi Sportivo Bella ltalia'yı satın alan 38 yaşındaki deneyimli eldiven, hem kulübüne hem de ailesine daha fazla zaman ayıracak.