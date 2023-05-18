Prim şampiyonu aslanlar

Başakşehir galibiyetinin ardından hesaplara toplam 20 milyon TL’lik ödeme gönderen Başkan Dursun Özbek, İstanbulspor maçından sonra da 400’er bin TL prim sözü verdi
Başakşehir'i 1-0 yenen Galatasaray'da oyuncular soyunma odasında başkandan prim talep etmiş ve Dursun Özbek de söz vermişti. Özbek, kritik İstanbul deplasmanı öncesi sözünü tuttu ve takıma 20 milyon TL ödeme yapıldı. Moralli çıkılanİstanbulspormaçını 2-0 kazanan sarı-kırmızılıoyuncularıyine ilk olarakÖzbek tebrik etti. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 90 dakikanın ardından soyunma odasına inen Galatasaray Başkanı, şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan oyuncuları 400'er bin TL primle ödüllendirdi. Sivassporkarşılaşması öncesinde primler hesaplarayatırılacak.
OKAN BURUK: 23'ÜN SİHRİ!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Kupası'nı kazanmalarının yıl dönümünde kulüp televizyonuna konuştu. 49 yaşındaki çalıştırıcı, "23, bu seneninsihirlirakamı. Hem 23.şampiyonluk hem de2023 Cumhuriyet'in 100.yılı. UEFA Kupası'nı kazanmamızınüzerinden23 yıl geçti. Hâlâ o gururu,heyecanı, mutluluğuyaşıyorum" ifadesini kullandı.
KOMBINELER 1 SAATTE TÜKENDI
GALATASARAY, gelecek sezon için satışa çıkardığı kombinelerin tükendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Yoğun ilginiz için teşekkür ederiz büyük Galatasaray taraftarı!" ifadesi kullanıldı. 18 Nisan'da başlayan kombine ile VIP koltuk satışlarında, 19 bin adet aşılarak kulüp tarihindeki en yüksek yenileme rakamı elde edilirken, dün de genel satışta kombineler 1 saat içinde bitti.