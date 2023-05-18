Prim şampiyonu aslanlar

Başakşehir'i 1-0 yenen Galatasaray'da oyuncular soyunma odasında başkandan prim talep etmiş ve Dursun Özbek de söz vermişti. Özbek, kritik İstanbul deplasmanı öncesi sözünü tuttu ve takıma 20 milyon TL ödeme yapıldı.Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 90 dakikanın ardından soyunma odasına inen Galatasaray Başkanı, şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan oyuncuları 400'er bin TL primle ödüllendirdi.Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Kupası'nı kazanmalarının yıl dönümünde kulüp televizyonuna konuştu. 49 yaşındaki çalıştırıcı,ifadesini kullandı.GALATASARAY, gelecek sezon için satışa çıkardığı kombinelerin tükendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Yoğun ilginiz için teşekkür ederiz büyük Galatasaray taraftarı!" ifadesi kullanıldı. 18 Nisan'da başlayan kombine ile VIP koltuk satışlarında, 19 bin adet aşılarak kulüp tarihindeki en yüksek yenileme rakamı elde edilirken, dün de genel satışta kombineler 1 saat içinde bitti.