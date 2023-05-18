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Giriş Tarihi: 18.5.2023

Prim şampiyonu aslanlar

MEHMET ÖZCAN
Prim şampiyonu aslanlar

Başakşehir galibiyetinin ardından hesaplara toplam 20 milyon TL’lik ödeme gönderen Başkan Dursun Özbek, İstanbulspor maçından sonra da 400’er bin TL prim sözü verdi

Başakşehir'i 1-0 yenen Galatasaray'da oyuncular soyunma odasında başkandan prim talep etmiş ve Dursun Özbek de söz vermişti. Özbek, kritik İstanbul deplasmanı öncesi sözünü tuttu ve takıma 20 milyon TL ödeme yapıldı. Moralli çıkılan İstanbulspor maçını 2- 0 kazanan sarı- kırmızılı oyuncuları yine ilk olarak Özbek tebrik etti. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 90 dakikanın ardından soyunma odasına inen Galatasaray Başkanı, şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan oyuncuları 400'er bin TL primle ödüllendirdi. Sivasspor karşılaşması öncesinde primler hesaplara yatırılacak.

OKAN BURUK: 23'ÜN SİHRİ!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Kupası'nı kazanmalarının yıl dönümünde kulüp televizyonuna konuştu. 49 yaşındaki çalıştırıcı, "23, bu senenin sihirli rakamı. Hem 23. şampiyonluk hem de 2023 Cumhuriyet'in 100. yılı. UEFA Kupası'nı kazanmamızın üzerinden 23 yıl geçti. Hâlâ o gururu, heyecanı, mutluluğu yaşıyorum" ifadesini kullandı.

KOMBINELER 1 SAATTE TÜKENDI
GALATASARAY, gelecek sezon için satışa çıkardığı kombinelerin tükendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Yoğun ilginiz için teşekkür ederiz büyük Galatasaray taraftarı!" ifadesi kullanıldı. 18 Nisan'da başlayan kombine ile VIP koltuk satışlarında, 19 bin adet aşılarak kulüp tarihindeki en yüksek yenileme rakamı elde edilirken, dün de genel satışta kombineler 1 saat içinde bitti.

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Prim şampiyonu aslanlar
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