Projenin oyununa gelmem!

G.Saray Başkanı Dursun Özbek, dün Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulunurken merak edilen TFF'deki toplantı ile ilgili kararının da negatif olacağını duyurdu. Derbiye kadar camiasını sakin kalmaya davet eden Özbek, şunları söyledi: "Birçok arkadaşımın haddini bilmeyen, giderek ahlâksızlaşan rakibimiz hakkında konuşmamı beklediğini tahmin ediyorum. Sürekli bizi kışkırtarak kardeşi kardeşe düşman etmeye çalışan bu projenin oyununa gelmeyeceğim. Toplumun ayarlarıyla oynamaya çalışmalarına da izin vermeyeceğim."



FUTBOLUN GELDİĞİ NOKTA

"TFF Başkanı imzalı bir yazı kulübümüze ulaştı. Ali Koç, ben ve kendisinin katılacağı bir toplantıdan bahsediliyor. Mektupta özetle Türk futbolunun marka değerine atıfta bulunulup, bu derbinin ne kadar önemli olduğundan, ülkenin ve futbol ailesinin huzura ihtiyacından bahisle toplantıya katılmam isteniyor. Şimdi mi bu değerler aklınıza geldi? Sekiz aydır görevdesiniz, neredeydiniz, Türk futbolunun geldiği noktanın farkında değil misiniz?"





BU PR ÇALIŞMASIDIR

"Kullanılan ifadelere ve söylenenlere şüpheyle yaklaştım. Rizespor maçımıza 1 saat kala TFF, henüz bizden de cevap almadan bu toplantıyı duyurdu. O zaman endişelerimde ne kadar haklı olduğumu anladım. Asıl amaçları başkaydı. Amaçları PR veya reklam çalışması yapmaksa bunun tarafı olmayacağım."



TEMSİL YETKİMİZ YOK Kİ!

"Fenerbahçe Başkanı ve benim hak mahrumiyeti cezamız var. Cezamız 28 Şubat'ta bitiyor. TFF'nin yönetmeliğine göre bir başkan veya yönetici hak mahrumiyeti aldıysa futbolla ilgili hiçbir konuda kulübü temsil edemez. 'Ben başkanları toplantıya çağırıyorum da bunların kulüplerini temsil yetkileri var mı?' diye düşünemediler. Maalesef Türk futbolu anlattığım seviyede."



AVRUPA'YI DA GEÇTİK

Florya arazisinde ihaleye çıkıldığına da değinen Özbek, şöyle devam etti: "İnşallah nisan gibi tamamlayacağız. Kemerburgaz'da Futbol A Takımı için yerleşkemiz bitti. 15 bin metrekareye modern, Avrupa kulüplerinin imrendiğimiz tesisleriyle yarışacak, hatta birçoğunun da üzerinde olan bir tesis kazandırdık."

İLK DERBİ Mİ?

"Sanki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ilk kez oynanıyor, ilk yarıda derbi oynanmamış, o zaman bu kardeşlik ve itidal çalışmalarına hiç ihtiyaç duyulmamış... Ne zaman Galatasaray'ın sahasında oynanmaya sıra geldiğinde itidal çağrısı yapılıyor."