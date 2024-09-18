Provokasyona kapılmayalım

Selçuk İnan ile oynadığı 2. maçı da kazanan Okan Buruk ilk yarıdaki takımını beğendiğini, ikinci devrede ise üretkenliğin azaldığını söyledi. "Üretkenlikte Rize maçından daha iyiydik"
diyen Buruk şöyle devam etti: "Yunus'un maç oynaması gerekiyor. İsteğini, dinamizmini beğeniyorum. Attığı golle de üstündeki yükü attı. Derbi heyecanını fikstür çekildiğinde yaşamaya başlarsınız. Kavgasız, dövüşsüz futbol kalitesinin konuşulduğu bir derbi olsun. Yine kazanmaya gidiyoruz. Provokasyonlara uymadan futbolun içinde kalmamız gerekiyor. Psikolojik olarak iki takım da güçlü çıkmaya çalışacak. Kazanan psikolojiyi de eline geçirecek."
TERİM'İ YAKALADI
Okan Buruk, Süper Lig'de bu sezon ilk 5 maçını da kazandı. Daha önce 1998- 99 sezonunda Fatih Terim bunu G.Saray'da başaran ilk Türk teknik adam olmuştu.