Provokasyonu aynı kişi yapıyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, PAOK maçı öncesi düzenlenen basın toplantısına F.Bahçe derbisinin yıldızı Yunus Akgün'le birlikte çıktı. Buruk, bugün oynayacakları zorlu maç hakkında, "Avrupa Ligi bizim için yeni bir hedef. Galatasaray ve Türk futbolu için iyi işler yapmak istiyoruz.
Dışarıdan farklı gösterilmeye çalışılıyor ama Florya'da bambaşka bir ortam var. İsteğimiz ve öz güvenimiz hep yüksek. 6 maç kazandık, Fenerbahçe'yi yendik kafasında değiliz. Kendimizi dev aynasında görmüyoruz. Biz başarıya açız, galibiyete açız ve bunu sahada göstermeliyiz"
diye konuştu. İcardi ile Osimhen'in bir arada oynayıp oynamayacağı sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Keşke üçünü (İcardi-Osimhen-Batshuayi) bir arada oynatabilsem. Osimhen ve İcardi tabi ki bir arada oynayacaklar. Batshuayi derbide oynamayı çok istiyordu ama hakemin yanlış bir penaltı ile maçı 3-1'e getirmesi nedeniyle onu kullanamadık.
Bizim için önemli bir oyuncu" diye konuştu. Tecrübeli hoca, derbi sonrası yaptığı "Dışarıda sevinmedik, burada sevineceğiz" sözleri içinse şu açıklamayı yaptı:
SAYGISIZLIK OLURDU
"Derbi çok güzel geçti. Rakip tribünleri provoke etmenin anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Maç sonu herkes tokalaştı. Bir iki provokasyon dışında bir şey olmadı. Zaten o provokasyon hep aynı kişi tarafından (Mert Hakan Yandaş) oluyor.
Ben zaten hemen içeri gittim.
Sevinmeyi uzatınca rakip takım
seyircisine saygısızlık oluyor.
İçeride sevincimize devam ettik.
PAOK karşısında da bu öz güvenle
galip gelmek istiyoruz."