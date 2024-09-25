Provokasyonu aynı kişi yapıyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, PAOK maçı öncesi düzenlenen basın toplantısına F.Bahçe derbisinin yıldızı Yunus Akgün'le birlikte çıktı. Buruk, bugün oynayacakları zorlu maç hakkında,Dışarıdan farklı gösterilmeye çalışılıyor ama Florya'da bambaşka bir ortam var. İsteğimiz ve öz güvenimiz hep yüksek. 6 maç kazandık, Fenerbahçe'yi yendik kafasında değiliz. Kendimizi dev aynasında görmüyoruz.diye konuştu. İcardi ile Osimhen'in bir arada oynayıp oynamayacağı sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Keşke üçünü (İcardi-Osimhen-Batshuayi) bir arada oynatabilsem. Osimhen ve İcardi tabi ki bir arada oynayacaklar.Bizim için önemli bir oyuncu" diye konuştu. Tecrübeli hoca, derbi sonrası yaptığı "Dışarıda sevinmedik, burada sevineceğiz" sözleri içinse şu açıklamayı yaptı:"Derbi çok güzel geçti.Ben zaten hemen içeri gittim.Sevinmeyi uzatınca rakip takımseyircisine saygısızlık oluyor.İçeride sevincimize devam ettik.PAOK karşısında da bu öz güvenlegalip gelmek istiyoruz."