PSG 30 gün önce 100 milyon € önerdi

Victor Osimhen çok başarılı ve güçlü bir forvet ama kimse onun kulübü ve takım arkadaşlarına karşı sözlerini kabul etmedi.Ama şu bir gerçek ki PSG'nin 100 milyon Euro'luk teklifini kabul etmemeleri Napoli yönetimi için büyük pişmanlık oldu.. Sezon kötü gittiği için ocak ayından bu yana Napoli'den ayrılmak istiyordu.Osimhen ise' açıklamasını yapmıştı.Bu sözler taraftarla olan bağı kopardı, yönetim de bu durumdan rahatsız oldu.Açıkçası İtalyanlar da bu duruma şaşırdı.