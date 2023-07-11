PSG’den geri vites

Aşkın olayım' şarkısı eşliğinde gollerini sıralayan ve G.Saray taraftarının sevgilisi olan Mauro İcardi, yeni sezon için de Aslan'adedi. Sarı-kırmızılılar yıllık 10 milyon Eurokarşılığında 4 sezon için el sıkıştığı İcardi sonrasında kulübü Paris Saint-Germain ile pazarlıklarında vites yükseltti.İlk etapta 1 sezon kontratı kalan oyuncu için 20 milyon Euro isteyen Fransız kulübü, sonrasında 15 milyon Euro'yakadar indi. Fakat sarı-kırmızılıların bu seviyeye çıkmak gibi bir düşüncesi bulunmuyor.Aslan, 11 milyon Euro artı 2 milyon Euro'luk bonuslarla işi bitirmeye çalışırken bonusların detayları görüşülüyor.G.SARAY camiasında Mauro İcardi heyecanı yaşanıyor.İstanbul'a özel bir uçakla yeniden inecek olanhavalimanında karşılaması bekleniyor.Mauro İcardi, önceki gün Wanda Nara ile birlikte ödül törenine katılırken eşinin kazandığı en iyi çıkış yapan yeni televizyon yıldızı ödülünü ilk kutlayan isimdi. İkili, organizasyon öncesinde ise aile fotoğrafı çektirdi.