PSG’den geri vites

20 milyon Euro’dan kapıyı açan PSG yönetimi 15 milyona indi. Aslan 10 milyon Euro ile başladığı görüşmelerde 11 milyon Euro artı 2 milyon Euro bonuslarla işi bitirecek. İcardi imzalar atılınca İstanbul’a gelecek
'Aşkın olayım' şarkısı eşliğinde gollerini sıralayan ve G.Saray taraftarının sevgilisi olan Mauro İcardi, yeni sezon için de Aslan'a 'evet' dedi. Sarı-kırmızılılar yıllık 10 milyon Euro (286 milyonTL) karşılığında 4 sezon için el sıkıştığı İcardi sonrasında kulübü Paris Saint-Germain ile pazarlıklarında vites yükseltti.
ÇÖZÜM BONUSLARDA
İlk etapta 1 sezon kontratı kalan oyuncu için 20 milyon Euro isteyen Fransız kulübü, sonrasında 15 milyon Euro'ya (429 milyon TL) kadar indi. Fakat sarı-kırmızılıların bu seviyeye çıkmak gibi bir düşüncesi bulunmuyor. Yönetim,ilk etapta 10 milyon Euro'lukönerisini PSG'ye iletirken aradaki farkşu anda 5 milyon Euro (143 milyon TL). Aslan, 11 milyon Euro artı 2 milyon Euro'luk bonuslarla işi bitirmeye çalışırken bonusların detayları görüşülüyor.
BÖYLE KARŞILAMA GÖRÜLMEYECEK
G.SARAY camiasında Mauro İcardi heyecanı yaşanıyor. Bu hafta işi resmenbitirmek isteyen yönetim görkemlibir karşılama planlıyor. İstanbul'a özel bir uçakla yeniden inecek olan İcardi'yi geçen sezon başındaki gelişindençok daha fazla taraftarın havalimanında karşılaması bekleniyor.
WANDA'YA İLK KUTLAMA MAURO İCARDI'DEN
Mauro İcardi, önceki gün Wanda Nara ile birlikte ödül törenine katılırken eşinin kazandığı en iyi çıkış yapan yeni televizyon yıldızı ödülünü ilk kutlayan isimdi. İkili, organizasyon öncesinde ise aile fotoğrafı çektirdi.