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Giriş Tarihi: 15.4.2023

Rakiplere bakmıyoruz

MEHMET ÖZCAN
Rakiplere bakmıyoruz

Okan Buruk: “Hem Beşiktaş hem F.Bahçe ile maçımız var. Her ikisi de iyi takım. Rakiplerimizin puan kaybını beklemiyoruz, biz kazanmak istiyoruz.”

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, taraftara teşekkür etti. Takımı sürekli iten bir tribün olduğunu belirten 49 yaşındaki çalıştırıcı, takipteki takımlara bakmadan yollarına devam ettiklerini vurgulayıp şunları söyledi: "Hiç sonuca bakmadan oyunun sonuna kadar doğru oynadık. Günün sonunda doğru bir galibiyet oldu. Kayseri gibi ligin güçlü takımlarından birini 6-0'la geçtik. Büyük bir ciddiyetle ve arzu ile oynadı oyuncularım. Hiç rekor düşünmeden maç maç giderek ilerliyoruz. Bizim tek odağımız şampiyonluk. Her maçı ayrı ayrı düşünüyoruz, rakiplere bakmıyoruz. Kazanınca şampiyon olacak takım biziz. Rakiplerimiz iki iyi takım. Hem Beşiktaş hem F.Bahçe ile maçımız var. Maç maç ilerleyeceğiz. Rakiplerimizin puan kaybını beklemiyoruz, biz kazanmak istiyoruz."

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Rakiplere bakmıyoruz
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