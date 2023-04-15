.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, taraftara teşekkür etti. Takımı sürekli iten bir tribün olduğunu belirten 49 yaşındaki çalıştırıcı, takipteki takımlara bakmadan yollarına devam ettiklerini vurgulayıp şunları söyledi: "Hiç sonuca bakmadan oyunun sonuna kadar doğru oynadık. Günün sonunda doğru bir galibiyet oldu. Kayseri gibi ligin güçlü takımlarından birini 6-0'la geçtik.Bizim tek odağımız şampiyonluk. Her maçı ayrı ayrı düşünüyoruz, rakiplere bakmıyoruz.Hem Beşiktaş hem F.Bahçe ile maçımız var. Maç maç ilerleyeceğiz. Rakiplerimizin puan kaybını beklemiyoruz, biz kazanmak istiyoruz."