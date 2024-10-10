Rams Park’ta bakım zamanı

Futbolcular milli arada tatile giderken, Galatasaray'ın evi Rams Park'ta da çalışmalar hızlandı. Özellikle son dönemde zemindeki sorunlar dikkat çekerken stat yetkilileri çimi bakıma aldı.Aranın ardından ilk maçında 19 Ekim'de Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında üst üste Elfsborg, Beşitaş, Tottenham ve Samsunspor ile 4 maçını kendi evinde oynayacak. Durumu yakından takip eden teknik direktör Okan Buruk'un da zeminin düzeltilmesini ve zorlu periyoda hazır hale getirilmesini istediği öğrenildi.