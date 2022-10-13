Referansı Marcao!

Sevilla'nın 15 milyon Euro'ya G.Saray'dan transfer ettiği Marcao, Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund karşısında gösterdiği performansla Matadorlar'ı mest etti. Defansta problem yaşayan İspanyol ekibine ilaç gibi gelen Brezilyalı stoper, sakatlıktan yeni çıkmasına rağmen ikili mücadelelerde rakiplere geçit vermedi ve 7.3 reyting alarak sahanın en iyi performans gösteren 2. oyuncusu oldu.Hem Nelsson'un yükselen grafiği hem de Sevilla'da Marcao'nun performansı Monchi'yi harekete geçirdi.G.SARAY'IN ekim ayı olağan Divan Kurulu toplantısı dün Nef Stadyumu'nda gerçekleşti. Kürsüye çıkan Başkan Dursun Özbek şu konuşmayı yaptı: "G.Saray'ın sürdürülebilir bir sportif faaliyet yakalayabilmesi için her şeyi yapıyoruz. Ama birinci seviyede mali bağımsızlık şart. Mecidiyeköy'de 1 milyar TL'nin üzerinde bir fon bize kalacak. Bankalar Birliği ile yapılan görüşmeda bu paranın yarısının onlara aktarılması gerekiyor. Bankalar Birliği ile görüşerek onlara, 'Bunu şimdi almayın' dedik. Bizim iki önemli projemiz var. Biri Kemerburgaz, diğeri de Florya'daki arsa... Bankalar Birliği ile anlaştık. Borç için bize zaman verecekler. Kemerburgaz'da yaptığımız tesislerimizin ismi 'Metin Oktay Tesisleri' olacak."