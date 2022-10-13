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Giriş Tarihi: 13.10.2022

Referansı Marcao!

BERKAY TURAN
Referansı Marcao!

Brezilyalı savunmacının Şampiyonlar Ligi’ndeki performansı hocası Sampaoli’den tam not aldı. Sportif direktör Monchi’yi de Nelsson için yeniden harekete geçirdi

Sevilla'nın 15 milyon Euro'ya G.Saray'dan transfer ettiği Marcao, Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund karşısında gösterdiği performansla Matadorlar'ı mest etti. Defansta problem yaşayan İspanyol ekibine ilaç gibi gelen Brezilyalı stoper, sakatlıktan yeni çıkmasına rağmen ikili mücadelelerde rakiplere geçit vermedi ve 7.3 reyting alarak sahanın en iyi performans gösteren 2. oyuncusu oldu. Sevilla Sportif Direktörü Monchi, sezon başında Marcao'dan sonra Danimarkalı savunmacı Nelsson'u da istemiş ancak G.Saray'ı ikna edememişti. Hem Nelsson'un yükselen grafiği hem de Sevilla'da Marcao'nun performansı Monchi'yi harekete geçirdi. Tecrübeli sportif direktörün, ocak ayında Cimbom'un kapısını tekrar çalacağı belirtildi.

ÖZBEK: BANKALAR BİRLİĞİ İLE ANLAŞTIK
G.SARAY'IN ekim ayı olağan Divan Kurulu toplantısı dün Nef Stadyumu'nda gerçekleşti. Kürsüye çıkan Başkan Dursun Özbek şu konuşmayı yaptı: "G.Saray'ın sürdürülebilir bir sportif faaliyet yakalayabilmesi için her şeyi yapıyoruz. Ama birinci seviyede mali bağımsızlık şart. Mecidiyeköy'de 1 milyar TL'nin üzerinde bir fon bize kalacak. Bankalar Birliği ile yapılan görüşmeda bu paranın yarısının onlara aktarılması gerekiyor. Bankalar Birliği ile görüşerek onlara, 'Bunu şimdi almayın' dedik. Bizim iki önemli projemiz var. Biri Kemerburgaz, diğeri de Florya'daki arsa... Bankalar Birliği ile anlaştık. Borç için bize zaman verecekler. Kemerburgaz'da yaptığımız tesislerimizin ismi 'Metin Oktay Tesisleri' olacak."

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