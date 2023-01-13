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Giriş Tarihi: 13.1.2023

Rehavet yok, ciddiyet var

Rehavet yok, ciddiyet var

Kadıköy’deki farklı Fenerbahçe galibiyetinin takımı rehavete sokmasından endişe duyan Okan Buruk, talebelerinden Hatayspor’u ciddiye almalarını istedi

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, oyuncularını Hatayspor konusunda uyardı. Farklı derbi galibiyetinin takımı rehavete sokmasından endişe duyan deneyimli isim, İstanbulspor ve A.Gücü'nü yendikleri maçlarda zorlandıklarını hatırlatarak talebelerinden Hatayspor'u ciddiye almalarını istedi. Yeni hedef olarak 5 hafta sonra oynanacak Trabzonspor derbisini belirleyen Cimbom, önündeki 4 maçı kazanmaya konsantre oldu. Sırasıyla Hatayspor ve Antalyaspor'u evinde ağırlayacak sarı-kırmızılılar, Giresun dönüşü Ümraniyespor'u konuk edecek. Bu arada cezalı Mertens bugün forma giyemeyecek. Abdülkerim, Berkan, Kerem ve Barış Alper ceza sınırında bulunuyor.

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Rehavet yok, ciddiyet var
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