Rekor aslan’ın işi

SON 3 sezonda kırmadık rekorlar bırakmayan Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk önderliğinde tarihi adeta baştan yazıyor. Milli ara öncesinde Samsunspor (3-2) zaferiyle puanını 31'e yükseltip, 11'inci maçlar itibarıyla kendisine ait rekoru tekrarlayan Aslan, ilklerine bir yenisini daha eklemeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, Bodrum FK galibiyetiyle serisini 7 yapmasının yanı sıraİşte Aslan'ın tek kalemde son 3 sezondaki rekorları:Süper Lig'de en uzun galibiyet serisi (17 ve 14 maç)Süper Lig'de toplanan en yüksek puan (102)Süper Lig'in maç başı en yüksek puan ortalaması (2,68)Lig tarihindeki en uzun deplasman serisi (13 maç)Süper Lig'de bir sezonun ilk 12 maçında 11 galibiyet alan ilk kulüp.