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Giriş Tarihi: 18.3.2023

Rekor seri Konya’da bitti

Rekor seri Konya’da bitti

31’de Rashica’nın golü ile öne geçen sarı-kırmızılılar vites düşürdü. 62’de Soner Dikmen, 90+3’te Oğulcan Ülgün cezayı kesip Aslan’ı durdurdu

'GAME OVER' MESAJI
13 Kasım 2022'de Kayserispor'u yenmesinin ardından galibiyete hasret kalan Konyaspor dün gülerken, sosyal medyadan da rakibine göndermede bulundu. G.Saray'ın 14 maçlık serisini anlatan bir oyun videosu paylaşılırken, herkesi geçen oyun karakteri Konya'da ise durdu ve 'Game Over' yani oyun bitti mesajı çıktı.

4 GÜNLÜK TATİL JESTİ!
Sarı-kırmızılıların ligde 15, toplamda ise 17 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. En son 15 Ekim 2022'de Kayserispor'a mağlup olan Aslan, 4 günlük izne çıktı. G.Saraylı oyunculara milli ara nedeniyle böyle bir imkân verilirken hazırlıklar çarşamba günü Florya'da başlayacak.



BERKAN SINIRI AŞTI
MAÇIN ilk yarısında Berkan Kutlu, bir pozisyon sonrası sarı kart gördü. Sınırı aşan 25 yaşındaki oyuncu, cezalı duruma düştü. Berkan gelecek hafta oynanacak olan Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek.

İCARDİ BOŞA ÇALIŞTI!
Aslan'ın gol makinesi Mauro İcardi dünü boş geçti… Konyaspor kalesine 7 şut gönderen Arjantinli yıldız, gol atamadığı bir maçta ikinci kez 7 şut denemesinde bulundu.

İCARDİ SEVİNCİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI!
Konyaspor'un 2. golünden sonra futbolcular gerildi... Yeşil-beyazlıların kalecisi Sehic, G.Saray deplasman tribününün önüne gidip, İcardi'nin gol sevinciyle birlikte 'Sus' işareti yaptı. Bunu gören Muslera, koşarak Boşnak file bekçisinin yanına gidip itti ve tepki gösterdi. Daha sonra karşılıklı tartışmalar yaşandı. Ardından iki kaleciye de sarı kart çıktı.

3 SEZONDUR KAYIP
G.Saray'ın ligde son 3 sezonda konuk olup da puan alamadığı tek deplasman Konya oldu. Cimbom, yeşil-beyazlılara 3 yılda 3 yenilgi aldı.

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