Rekor seri Konya’da bitti

13 Kasım 2022'de Kayserispor'u yenmesinin ardından galibiyete hasret kalan Konyaspor dün gülerken, sosyal medyadan da rakibine göndermede bulundu. G.Saray'ın 14 maçlık serisini anlatan bir oyun videosu paylaşılırken, herkesi geçen oyun karakteri Konya'da ise durdu ve 'Game Over' yani oyun bitti mesajı çıktı.Sarı-kırmızılıların ligde 15, toplamda ise 17 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. En son 15 Ekim 2022'de Kayserispor'a mağlup olan Aslan, 4 günlük izne çıktı. G.Saraylı oyunculara milli ara nedeniyle böyle bir imkân verilirken hazırlıklar çarşamba günü Florya'da başlayacak.MAÇIN ilk yarısında Berkan Kutlu, bir pozisyon sonrası sarı kart gördü. Sınırı aşan 25 yaşındaki oyuncu, cezalı duruma düştü.Aslan'ın gol makinesi Mauro İcardi dünü boş geçti… Konyaspor kalesine 7 şut gönderen Arjantinli yıldız, gol atamadığı bir maçta ikinci kez 7 şut denemesinde bulundu.Konyaspor'un 2. golünden sonra futbolcular gerildi... Yeşil-beyazlıların kalecisiBunu gören Muslera, koşarak Boşnak file bekçisinin yanına gidip itti ve tepki gösterdi. Daha sonra karşılıklı tartışmalar yaşandı. Ardından iki kaleciye de sarı kart çıktı.ligde son 3 sezonda konuk olup da puan alamadığı tek deplasman Konya oldu.