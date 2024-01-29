Rekora imza attı!

Türk futbol tarihinin en pahalı transferi sonunda resmiyete kavuştu ve Sacha Boey, B.Münih formasını sırtına geçirdi. Sarı-kırmızılı kulüp, bonservis bedelinin detaylarını da paylaştı… Net 30 milyon Euroödeyecek olan Alman kulübü, 5 milyon Euroda bonus verecek. 23 yaşındaki oyuncu başka bir kulübe transfer olursa, gerçekleşmeyen şarta bağlı bonusların da tamamı ödenecek. %50'Sİ G.SARAY'ABuna ek olarak da iki kulüp arasında iki hazırlık maçı oynanacak ve elde edilecek kârın %50'si de G.Saray'a ödenecek.Sacha Boey: "İnanılmazdı, çok heyecanlıydı, uyuyamadım. Bir rüyaydı benim için ve artık o rüyanın içindeyim.Bayern Münih efsanevi tarihi olan bir takım, böyle bir takımın beni istemesi ve benim buraya gelmem benim için büyük bir onur." Bayern Münih CEO'su Jan- Christian Dreesen: "Potansiyeli yüksek genç bir oyuncuyla uzun vadeli bir anlaşma imzaladığımız için Bayern Münih olarak mutluyuz." Bayern Münih Sportif Direktörü Christoph Freund: "Sacha Boey çok hızlı veSavunmadaki kalitemizi arttıracaktır."Fransız oyuncu, G.Saray taraftarına da bir veda mesajı verdi. "Türkiye'nin en büyük kulübünde oynamak bir gururdu" diyen Boey şunları söyledi: "Kariyerimde yeni bir aşamaya geçmeden önce her birinize tek tek teşekkür etmek istiyorum. Desteğinizi ve coşkunuzu hissetmek hem futbol kariyerimde hem de bir insan olarak hayatımda inanılmaz bir anı olarak kalacak. Sizler dünyanın en iyi taraftarları arasındasınız ve her zaman hafızamda olacaksınız."