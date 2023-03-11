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Giriş Tarihi: 11.3.2023

Rekorsaray sahada!

MEHMET ÖZCAN
Rekorsaray sahada!

Takipçisi F.Bahçe’nin bay geçtiği haftada puan farkını 9’a çıkarmayı hedefleyen lider, sahadan galibiyetle ayrılması halinde ligde en fazla üst üste maç kazanan takım (14) unvanını alacak

Sarı-kırmızılıların, futbol hasreti nihayet bitiyor. 25. haftaya Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider giren Cimbom, bugün evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak ve 35 günlük aranın ardından Süper Lig'e dönüş yapacak. Galatasaray'da hedef, Fenerbahçe'nin bay geçtiği haftada kazanıp, rakibiyle arasındaki puan farkını 9'a yükseltmek. Ligde çıktığı son 13 karşılaşmayı kazanan sarı-kırmızılı ekip, galibiyet serisine 28 Ekim 2022 tarihinde 2-0 aldığı Fatih Karagümrük maçıyla başladı ve sonraki süreçte ezeli rakibi Beşiktaş'ın rekorunu egale etti.

BURUK TARİHE GEÇTİ
Cimbom, bu akşamki mücadelede seyircisi önünde Kasımpaşa'yı da yenerse, Süper Lig tarihinde en fazla maç kazanan takım unvanının sahibi olacak. Ziraat Türkiye Kupası ile birlikte 16 maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray'da bu başarı, teknik direktör Okan Buruk'u da kulüp tarihine geçirdi. Öte yandan müsabakanın satışa çıkan biletleri kısa sürede tükendi. Nef Stadyumu kapalı gişe olacak. Taraftarlar, depremzedeleri unutmayacak ve maç öncesi koreografiye imza atacak.

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Rekorsaray sahada!
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