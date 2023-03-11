Rekorsaray sahada!

Takipçisi F.Bahçe’nin bay geçtiği haftada puan farkını 9’a çıkarmayı hedefleyen lider, sahadan galibiyetle ayrılması halinde ligde en fazla üst üste maç kazanan takım (14) unvanını alacak
Sarı-kırmızılıların, futbol hasreti nihayet bitiyor. 25. haftaya Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider giren Cimbom, bugün evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak ve 35 günlük aranın ardından Süper Lig'e dönüş yapacak. Galatasaray'da hedef, Fenerbahçe'nin bay geçtiği haftada kazanıp, rakibiyle arasındaki puan farkını 9'a yükseltmek. Ligde çıktığı son13 karşılaşmayı kazanan sarı-kırmızılıekip, galibiyet serisine 28Ekim 2022 tarihinde 2-0 aldığıFatih Karagümrük maçıyla başladıve sonraki süreçte ezeli rakibiBeşiktaş'ın rekorunu egale etti.
BURUK TARİHE GEÇTİ
Cimbom, bu akşamki mücadelede seyircisi önünde Kasımpaşa'yı da yenerse, Süper Lig tarihinde en fazla maç kazanan takım unvanının sahibi olacak. Ziraat Türkiye Kupası ile birlikte 16maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray'dabu başarı, teknik direktörOkan Buruk'u da kulüp tarihine geçirdi. Öte yandan müsabakanın satışa çıkan biletleri kısa sürede tükendi. NefStadyumu kapalı gişe olacak. Taraftarlar,depremzedeleri unutmayacak vemaç öncesi koreografiye imza atacak.