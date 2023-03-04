Resmi maça çıkmadan borsanın zirvesine oturdu

Galatasaray'a 4 buçuk yıllık imza atan Nicolo Zaniolo, İstanbul'da ev kiralamadı ve otelde kalmayı tercih etti. Sözleşmesindeki serbest kalma maddesi 35 milyon Euro olan Zaniolo'yu İtalyan teknik adamlar yakından takip ediyor. İtalya Milli Takımı'nın hocası Roberto Mancini, Galatasaray'ın yeni transferini milli takıma çağıracağını söyledi. Tottenham'la sözleşmesini uzatmayan Antonio Conte de gelecek planlarını Zaniolo'ya göre yapıyor.İtalya'ya dönüş hazırlığınabaşlayan Conte de gideceğitakıma yanında Zaniolo'yugötürmek için şimdiden nabızyokluyor.TakımdakiGüney Amerikalı ve daha önceSerie A'da oynayan (Muslera,Torreira, Icardi) isimlerle kaynaşanZaniolo, sarı-kırmızılıtaraftarla buluşacağı Kasımpaşamaçını heyecanla bekliyor.İTALYAN basını, Zaniolo'nun Roma'dan ayrılığının perde arkasını araştırmaya devam ediyor. Milli oyuncunun özellikle Jose Mourinho tarafından defterden silinmesinin ardında ise Nemanja Matic olduğu iddia edildi. Bu sezonun başında Mourinho'nun isteği ile M.United'dan alınan Sırp oyuncu ile Zaniolo arasındaki küfürlü tartışma, ortalığı karıştırmış. Portekizli çalıştırıcı Matic'i haklı bulunca Zaniolo da gemileri yakıp G.Saray'ın yolunu tuttu…