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Giriş Tarihi: 4.3.2023

Resmi maça çıkmadan borsanın zirvesine oturdu

MEHMET ÖZCAN
Resmi maça çıkmadan borsanın zirvesine oturdu

Milan ve Juventus; Antonio Conte’nin, İtalyan çalıştırıcı ise Zaniolo’nun peşinde… 35 milyon Euro’luk satın alma bedelini iki kulüp de vermeye hazır

Galatasaray'a 4 buçuk yıllık imza atan Nicolo Zaniolo, İstanbul'da ev kiralamadı ve otelde kalmayı tercih etti. Sözleşmesindeki serbest kalma maddesi 35 milyon Euro olan Zaniolo'yu İtalyan teknik adamlar yakından takip ediyor. İtalya Milli Takımı'nın hocası Roberto Mancini, Galatasaray'ın yeni transferini milli takıma çağıracağını söyledi. Tottenham'la sözleşmesini uzatmayan Antonio Conte de gelecek planlarını Zaniolo'ya göre yapıyor.

SERIE A DOSTLUĞU
Serie A'da şampiyonluktan kopan Milan ve Juventus yeni sezonda hoca olarak Conte'yi takımın başında görmek istiyor. İtalya'ya dönüş hazırlığına başlayan Conte de gideceği takıma yanında Zaniolo'yu götürmek için şimdiden nabız yokluyor. 23 yaşındaki İtalyan oyuncu, Galatasaray'a kısa sürede uyum sağladı. Takımdaki Güney Amerikalı ve daha önce Serie A'da oynayan (Muslera, Torreira, Icardi) isimlerle kaynaşan Zaniolo, sarı-kırmızılı taraftarla buluşacağı Kasımpaşa maçını heyecanla bekliyor.

MOURİNHO, MATİC'İ TUTTU ZANİOLO GEMİLERİ YAKTI
İTALYAN basını, Zaniolo'nun Roma'dan ayrılığının perde arkasını araştırmaya devam ediyor. Milli oyuncunun özellikle Jose Mourinho tarafından defterden silinmesinin ardında ise Nemanja Matic olduğu iddia edildi. Bu sezonun başında Mourinho'nun isteği ile M.United'dan alınan Sırp oyuncu ile Zaniolo arasındaki küfürlü tartışma, ortalığı karıştırmış. Portekizli çalıştırıcı Matic'i haklı bulunca Zaniolo da gemileri yakıp G.Saray'ın yolunu tuttu…

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Resmi maça çıkmadan borsanın zirvesine oturdu
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