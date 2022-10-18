Riva’da kritik zirve

Ligde 2-1 kaybedilen Kayserispor karşılaşması sonrası,açıklaması yapan teknik direktör Okan Buruk'un ardından yönetim de harekete geçiyor.Başkan Özbek'in, 48 saat içerisinde Riva'ya giderek sarıkırmızılı yetkililerin hazırladıkları dosyayı TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye sunacağı öğrenildi.BİR GÖRÜŞBELGELERI GÖSTERMELİÖzbek sezon başından bu yana Galatasaray'ın uğradığı onca haksızlığa rağmen kibarlık gösteriyor, sorunların TFF'nin içinde çözülmesini bekliyordu.Sahalarda hakemlik yapamayacağına inandıkları insanların çapsızlıklarına rağmen VAR'a atanmaları tam bir skandaldı. Sezon başından beri bu yetersiz ve çapsız isimler, birçok kulübün göz göre göre canını yaktı. Özbek'in TFF'ye gidip hakkını aramasını doğru buluyorum.Sonuçta G.Saray hem puan kaybediyor hem para kaybediyor hem de eleştirilere maruz kalıyor. Burada ne gibi pozisyonlarda haklarının çiğnendiğini belgeli bir şekilde göstermeli ve bence VAR'da görev yapan isimlerin değiştirilmesini talep etmeli. Bu isimlerin geçmişini araştırdığınızda hakemlik döneminde ne gibi skandallara imza attıklarını, neden görevden el çektirildiklerini rahatlıkla görebilirler.