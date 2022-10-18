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Giriş Tarihi: 18.10.2022

Riva’da kritik zirve

Riva’da kritik zirve

G.Saray Başkanı Dursun Özbek, Riva’ya giderek hakem ve VAR kararları nedeniyle TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşecek

Ligde 2-1 kaybedilen Kayserispor karşılaşması sonrası, "Bize yapılan atamalarda art niyet arıyorum. Hakemler yetersiz ve çok tehlikeli" açıklaması yapan teknik direktör Okan Buruk'un ardından yönetim de harekete geçiyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, sezon başından bu yana hakemlerin ve VAR'ın aleyhlerine yaptığı hatalar üzerine Türkiye Futbol Federasyonu'na çıkarma yapacağı öğrenildi. Başkan Özbek'in, 48 saat içerisinde Riva'ya giderek sarıkırmızılı yetkililerin hazırladıkları dosyayı TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye sunacağı öğrenildi. Durumdan yaşadıkları rahatsızlıkları anlatacak olan Özbek'in, bir an önce hatalara çözüm bulunmasını isteyeceği ifade edildi.

BİR GÖRÜŞ
LEVENT TÜZEMEN
BELGELERI GÖSTERMELİ
Dursun Özbek sezon başından bu yana Galatasaray'ın uğradığı onca haksızlığa rağmen kibarlık gösteriyor, sorunların TFF'nin içinde çözülmesini bekliyordu. Ama bir söz vardır, edepsizlere haddini bildirmezsen kabahatlerini marifet sayarlarmış… Sahalarda hakemlik yapamayacağına inandıkları insanların çapsızlıklarına rağmen VAR'a atanmaları tam bir skandaldı. Sezon başından beri bu yetersiz ve çapsız isimler, birçok kulübün göz göre göre canını yaktı. Özbek'in TFF'ye gidip hakkını aramasını doğru buluyorum. Çünkü kibarlıktan anlamıyorlar. Sonuçta G.Saray hem puan kaybediyor hem para kaybediyor hem de eleştirilere maruz kalıyor. Burada ne gibi pozisyonlarda haklarının çiğnendiğini belgeli bir şekilde göstermeli ve bence VAR'da görev yapan isimlerin değiştirilmesini talep etmeli. Bu isimlerin geçmişini araştırdığınızda hakemlik döneminde ne gibi skandallara imza attıklarını, neden görevden el çektirildiklerini rahatlıkla görebilirler.

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Riva’da kritik zirve
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