Riva’da kritik zirve

Ligde 2-1 kaybedilen Kayserispor karşılaşması sonrası, "Bize yapılan atamalardaart niyet arıyorum. Hakemleryetersiz ve çok tehlikeli" açıklaması yapan teknik direktör Okan Buruk'un ardından yönetim de harekete geçiyor. GalatasarayBaşkanı Dursun Özbek'in, sezonbaşından bu yana hakemlerinve VAR'ın aleyhlerine yaptığıhatalar üzerine Türkiye FutbolFederasyonu'na çıkarma yapacağıöğrenildi. Başkan Özbek'in, 48 saat içerisinde Riva'ya giderek sarıkırmızılı yetkililerin hazırladıkları dosyayı TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye sunacağı öğrenildi. Durumdan yaşadıkları rahatsızlıklarıanlatacak olan Özbek'in, bir anönce hatalara çözüm bulunmasınıisteyeceği ifade edildi.
BİR GÖRÜŞ LEVENT TÜZEMEN
BELGELERI GÖSTERMELİ Dursun Özbek sezon başından bu yana Galatasaray'ın uğradığı onca haksızlığa rağmen kibarlık gösteriyor, sorunların TFF'nin içinde çözülmesini bekliyordu. Ama birsöz vardır, edepsizlere haddini bildirmezsenkabahatlerini marifet sayarlarmış… Sahalarda hakemlik yapamayacağına inandıkları insanların çapsızlıklarına rağmen VAR'a atanmaları tam bir skandaldı. Sezon başından beri bu yetersiz ve çapsız isimler, birçok kulübün göz göre göre canını yaktı. Özbek'in TFF'ye gidip hakkını aramasını doğru buluyorum. Çünkükibarlıktan anlamıyorlar. Sonuçta G.Saray hem puan kaybediyor hem para kaybediyor hem de eleştirilere maruz kalıyor. Burada ne gibi pozisyonlarda haklarının çiğnendiğini belgeli bir şekilde göstermeli ve bence VAR'da görev yapan isimlerin değiştirilmesini talep etmeli. Bu isimlerin geçmişini araştırdığınızda hakemlik döneminde ne gibi skandallara imza attıklarını, neden görevden el çektirildiklerini rahatlıkla görebilirler.