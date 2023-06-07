Roma Icardi’ye kanca attı

G.Saray'la bu sezon zirve yapan Mauro İcardi'ye bir başka sarı-kırmızılı takım talip oldu. Santrforu Abraham'ın dizinden sakatlanması ve 8 ay sahalardan uzak kalacağı haberi sonrasındaRoma kulübünün İcardi'yi transfer listesine aldığını duyurdu.Ayrıca Arjantinli forvetin PSG ile olan sözleşmesinde, "Başka bir İtalyan kulübüne satılırsa İnter'e 15 milyon Euro tazminat ödenir" maddesinin de bulunduğu hatırlatıldı. Roma'nın, İcardi ile birlikte diğer santrfor adayı da Serie A ekiplerinden Spezia Calcio ile sözleşmesini yenileyen