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Giriş Tarihi: 7.6.2023

Roma Icardi’ye kanca attı

Roma Icardi’ye kanca attı
G.Saray'la bu sezon zirve yapan Mauro İcardi'ye bir başka sarı-kırmızılı takım talip oldu. Santrforu Abraham'ın dizinden sakatlanması ve 8 ay sahalardan uzak kalacağı haberi sonrasında La Gazzetta Dello Sport, Roma kulübünün İcardi'yi transfer listesine aldığını duyurdu. Gazete, PSG yönetimi ve Roma'nın ABD'li patronlarının aralarında futbol dünyası dışında da iyi ilişkiler içinde olduklarını ve bu faktörün transferde etkili olabileceğini yazdı. Ayrıca Arjantinli forvetin PSG ile olan sözleşmesinde, "Başka bir İtalyan kulübüne satılırsa İnter'e 15 milyon Euro tazminat ödenir" maddesinin de bulunduğu hatırlatıldı. Roma'nın, İcardi ile birlikte diğer santrfor adayı da Serie A ekiplerinden Spezia Calcio ile sözleşmesini yenileyen M'Bala Nzola.

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Roma Icardi’ye kanca attı
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