Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri Ronaldo geliyor mu!
Giriş Tarihi: 6.12.2022

Ronaldo geliyor mu!

Ronaldo geliyor mu!
Teknik direktör Okan Buruk, G.Saray'ın düzenlediği "İçimizden Biri" söyleşisinin konuğu olurken, ilginç diyaloglar yaşandı. Söyleşiye katılan İkinci Başkan Metin Öztürk, tecrübeli çalıştırıcıya "Ronaldo geliyor mu" diye sordu. Buruk ise gülerek "Maçı var gelemiyor başkanım. Benim size sormam gerekiyor, siz bana soruyorsunuz" cevabını verdi. Zorlu fikstürü doğru bir şekilde geçtiklerini de belirten Buruk, "Bu ara olmasaydı, yakaladığımız ritmi daha iyi götürebilirdik. İcardi en az 4 hafta olmayacak. Oliveira da aynı şekilde. Onları en iyi şekilde hazırlayacağız" dedi. Toplantıdan sonra Okan Buruk'a plaket verildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Özgür Demirtaş Türkiye Kızılelma'yı konuşurken ABD uçağını paylaştı!
CHP'den TBMM'de provokasyon! Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına peş peşe tepkiler: İspat etmezse şerefsizdir
Asgari ücret 2023 ne kadar olacak? Türkiye'de milyonların gözü bu rakama döndü
CHP'nin yeni danışmanı Hacer Foggo'dan Mehmetçik'e alçak iftira!
Karadeniz gazında kritik gelişme! TPAO duyurdu: Denizin derinliklerine yerleştirildi
İsveç Başbakanı Kristersson: İsveç bir terör üssü haline gelmemeli
Netflix'ten skandal Türkiye haritası: İzleyenler büyük tepki gösterdi
Son dakika: Bahçeli'den 6'lı masanın adayıyla ilgili açıklama: Tercihim sınıf arkadaşım olur
SON DAKİKA: Alibeyköy'de tramvay kazası! İETT otobüsü ikiye bölündü: Çok sayıda yaralı var
Finansal İstikrar Komitesi'nin yedinci toplantısı gerçekleşti: Troy kart kararı
ARKADAŞINA GÖNDER
Ronaldo geliyor mu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA