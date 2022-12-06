Ronaldo geliyor mu!

Teknik direktör Okan Buruk, G.Saray'ın düzenlediği "İçimizden Biri" söyleşisinin konuğu olurken, ilginç diyaloglar yaşandı. Söyleşiye katılan İkinci Başkan, tecrübeli çalıştırıcıyadiye sordu. Buruk ise gülerek "cevabını verdi. Zorlu fikstürü doğru bir şekilde geçtiklerini de belirten Buruk, "Bu ara olmasaydı, yakaladığımız ritmi daha iyi götürebilirdik.Onları en iyi şekilde hazırlayacağız" dedi. Toplantıdan sonra Okan Buruk'a plaket verildi.