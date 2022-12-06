Ronaldo geliyor mu!

Teknik direktör Okan Buruk, G.Saray'ın düzenlediği "İçimizden Biri" söyleşisinin konuğu olurken, ilginç diyaloglar yaşandı. Söyleşiye katılan İkinci Başkan MetinÖztürk, tecrübeli çalıştırıcıya "Ronaldogeliyor mu" diye sordu. Buruk ise gülerek "Maçı var gelemiyor başkanım.Benim size sormam gerekiyor, siz banasoruyorsunuz" cevabını verdi. Zorlu fikstürü doğru bir şekilde geçtiklerini de belirten Buruk, "Bu ara olmasaydı, yakaladığımız ritmi daha iyi götürebilirdik. İcardien az 4 hafta olmayacak.Oliveirada aynı şekilde. Onları en iyi şekilde hazırlayacağız" dedi. Toplantıdan sonra Okan Buruk'a plaket verildi.